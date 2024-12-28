Українські захисники отримають від США також ракети Stinger

Адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями оголосить новий пакет військової допомоги для України. Про це в п'ятницю, 27 грудня, повідомив радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

За словами Кірбі, новий безпековий пакет міститиме озброєння для посилення спроможностей Збройних сил України, зокрема у боях з північнокорейськими військами, так і для захисту українських міст і сіл від російських ракетно-дронових атак. Радник Білого дому зазначив, що росіяни продовжують атакувати енергетику України, аби ускладнити українцям отримання тепла, необхідного для існування.

«Новий пакет безпекової допомоги від Сполучених Штатів, схвалений президентом, буде включати, звичайно, системи ППО для України, щоб допомогти їм відбивати ці атаки, а також допомогти їм у боях у Курську та довкола нього, щоб відбивати ці північнокорейські хвилі, а також продовжувати свої оборонні операції проти росіян на сході, де росіяни продовжують вимагати певного прогресу», – сказав Кірбі.

За інформацією агентства Associated Press, яке спілкувалось з неназваними американськими посадовцями, США планують надати Україні новий великий пакет військової допомоги на суму 1,25 млрд доларів. Очікується, що це відбудеться в понеділок, 30 грудня.

Згідно з повідомленням, черговий безпековий пакет міститиме значну кількість боєприпасів для зенітно-ракетних систем NASAMS та системи протиповітряної оборони HAWK. Також українські захисники отримають ракети Stinger та артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

До слова, на початку грудня США оголосили про надання Україні нового оборонного пакета допомоги на 725 млн доларів. До нього увійшли дрони, протитанкові комплекси ракети та боєприпаси. Від початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року, США надали 175 млрд доларів допомоги Україні, з них приблизно 61,4 млрд доларів військової допомоги.