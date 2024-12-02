До нового пакета військової допомоги від США увійшли боєприпаси для HIMARS

У понеділок, 2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового оборонного пакета допомоги на 725 млн доларів. До нього увійшли дрони, протитанкові комплекси ракети та боєприпаси. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони США.

До нового пакета допомоги увійшли:

боєприпаси для зенітно-ракетного комплексу NASAMS;

ракети Stinger;

боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам c-UAS;

боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

безпілотні літальні апарати;

нестійкі наземні міни;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

стрілецька зброя та боєприпаси;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критично важливої інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

У міноборони США зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії адміністрація Джо Байдена надала Україні допомогу приблизно на 61,4 млрд доларів.

Додамо, що на початку листопада Держаний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що адміністрація Джо Байдена посилить підтримку України перед тим, як Дональд Трамп обійме посаду президента.

Нагадаємо, 20 листопада, Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні оборонного пакета допомоги на 275 млн доларів. До нього увійшли боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння.