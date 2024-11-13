Ентоні Блінкен повідомив, що адміністрація Джо Байдена посилить підтримку України

Держаний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що адміністрація Джо Байдена посилить підтримку України перед тим, як Дональд Трамп обійме посаду президента. Про це він заявив під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомила інформаційна агенція Reuters у середу, 13 листопада.

За словами Ентоні Блінкена участь північнокорейський військових у війні Росії проти України вимагає та отримає «рішучої відповіді».

«Сьогодні ми провели дуже продуктивну розмову про нашу постійну підтримку України перед лицем тривалої російської агресії. І додатковий елемент КНДР, північнокорейські сили, втягнуті у війну, і тепер уже буквально в бою, потребує й отримає тверду відповідь», – сказав Ентоні Блінкен.

Він наголосив, що адміністрація чинного президента Джо Байдена, каденція якої завершиться у січні 2025 року, протягом наступних місяців «продовжуватиме підтримувати все, що робить для України», щоб забезпечити ефективну боротьбу наступного року або вести переговори про мир з Росією на своїх умовах.

Reuters також зауважив, що заяви Дональда Трампа про швидке припинення війни викликають занепокоєння, що він може змусити Київ прийняти мир на умовах Москви.

«Очевидно, що ми повинні зробити більше, щоб переконатися, що Україна буде продовжувати боротьбу і здатна відбити російський наступ та не дати Путіну досягти успіху в Україні», – зазначив Марк Рютте.

Ентоні Блінкен також обговорив з Марком Рютте кроки, які НАТО має зробити для зміцнення своєї оборонно-промислової бази.

«Президент Байден має цілковитий намір використовувати кожен день, щоб продовжувати робити те, що ми робили останні чотири роки, а саме – зміцнювати цей Альянс», – заявив Ентоні Блінкен.

Крім того, незабаром Ентоні Блінкен має зустрітися з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Нагадаємо, 8 листопада стало відомо, що адміністрація Джо Байдена вперше від початку повномасштабного вторгнення дозволила американським військовим підрядникам обслуговувати та ремонтувати техніку на території України. Зокрема, американські спеціалісти допомагатимуть ремонтувати системи Patriot та винищувачі F16. Очікується, що одночасно в Україні перебуватимуть від кількох десятків до кількох сотень американських підрядників. Вони не братимуть участі у бойових діях та перебуватимуть далеко від ліній фронту.