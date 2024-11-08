Одночасно в Україні перебуватимуть від кількох десятків до кількох сотень американських підрядників

Вперше від початку повномасштабного вторгнення адміністрація Джо Байдена дозволила американським військовим підрядникам обслуговувати та ремонтувати техніку на території України. Про це у п’ятницю, 8 листопада, повідомили Reuters та CNN.

Як зазначає CNN, таке рішення адміністрація Джо Байдена ухвалила у листопаді перед президентськими виборами у США. Відтепер Пентагон надаватиме контракти американським компаніям на роботу в Україні. Наголошується, що американці не братимуть участі у бойових діях та перебуватимуть далеко від лінії фронту.

Очікується, що перебування американських підрядників пришвидшить ремонт військової техніки. Йдеться, зокрема, про системи протиповітряної оборони Patriot та винищувачі F16. Зазначається, що раніше техніку для ремонту потрібно було транспортувати у Польщу, Румунію чи до інших країн НАТО. Американські спеціалісти також надавали допомогу у ремонті, але консультуючи телефоном або по відеозв’язку.

CNN зазначає, що дозвіл розмістити американських військових підрядників в Україні пов’язаний з тим, що адміністрація Байдена хоче допомогти українським військовим отримати перевагу над Росією.

«Щоб допомогти Україні відремонтувати та підтримувати військову техніку, надану США та їх союзниками, Міністерство оборони збирає тендерні пропозиції для невеликої кількості підрядників, які допоможуть Україні підтримувати техніку, яку ми вже надали», – цитує CNN американського чиновника.

Найближчим часом міноборони США почне розміщувати в Інтернеті тендери на контракти. Компанії, які планують отримати ці контракти, зобов’язані розробити надійні плани, які допоможуть знизити ризики для своїх співробітників.

«Кожен американський підрядник, організація чи компанія відповідатиме за безпеку своїх співробітників і зобов’язаний буде включити плани зниження ризиків як частину своїх заявок», – цитує CNN представника міноборони.

Очікується, що одночасно в Україні перебуватимуть від кількох десятків до кількох сотень американських підрядників. Водночас, зазначає CNN, наразі невідомо чи збереже цей дозвіл Дональд Трамп після того, як у січні 2025 року займе пост президента США.