У Польщі запрацював центр обслуговування українських Leopard

Центр обслуговування та ремонту танків Leopard 2, які отримала Україна. Про це 23 липня повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Завод почав роботу в польському Ґлівіце на заводі Бумар-Лабенди. За його словами, перші два танки Leopard вже прибули з України до центру обслуговування. Раніше Блащак пояснював, що причиною вибору саме цього заводу стало те, що там уже впродовж 20 років обслуговують, ремонтують і модернізують танки Leopard 2A4. Міністр також нагадав, що в Гливицях ремонтують і модернізують польські танки сімейства Т-72.

Двома тижнями раніше повідомлялося, що ФРН відмовилася від створення центру з ремонту танків у Польщі. Причина такого рішення полягає у завищених цінових очікуваннях з боку польської сторони, повідомляли ЗМІ. Раніше про розбіжності Берліна і Варшави щодо проекту повідомив Der Spiegel. За його версією, реалізацію проекту гальмувала саме польська сторона. Зокрема, за повідомленнями ЗМІ, державна компанія PGZ за так званий первинний огляд техніки хотіла брати понад 100 тис. євро, у той час, як у ФРН така послуга коштує близько 12 тис. євро.

До слова, у перші дні українського контрнаступу ЗСУ втратили деяку кількість західної техніки. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ дійсно втратили один танк Leopard 2. Але він не був знищений, а лише пошкоджений. Після ремонту його можна буде повернути в стрій.