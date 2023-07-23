ATACMS – це ракети класу «земля-земля» з дальністю близько 300 кілометрів

Білий дім наразі не змінив своєї думки щодо можливості поставок для ЗСУ далекобійних ракет ATACMS – через нестачу їх запасів. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що у Пентагоні говорять про брак запасів, і про те, що Україна насправді не потребує ракет великої дальності.

«Пентагон вважає, що у Києва є інші, більш нагальні потреби, ніж ATACMS, і побоюється, що відправка в Україну достатньої кількості зброї, щоб змінити ситуацію на полі бою, серйозно підірве готовність США до інших можливих конфліктів», – пише видання.

Точна кількість ракет у США невідома, але журналісти пишуть, що Lockheed Martin як і раніше виробляє 500 ATACMS на рік, але вся ця продукція призначена для продажу в інші країни. Журналісти, у той же час, упевнені, що ракети рано чи пізно будуть передані ЗСУ.

12 липня президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що рішення про передачу Україні ракет ATACMS не ухвалене.

У свою чергу, залишаючи саміт НАТО у Вільнюсі, глава Білого дому Джо Байден підтвердив, що розглядає передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу «земля-земля» з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Ракети ATACMS призначені для ураження точкових цілей таких як командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади ПММ, розташовані в глибині оборони противника в будь-яких погодних умовах, у будь-який час.