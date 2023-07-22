Дрони Malloy виробляє компанія Malloy Aeronautics

Велика Британія надасть Україні дрони Malloy, які можуть переміщати техніку, зброю і поранених з лінії фронту, і є частиною пакета допомоги Британії Україні. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

«Безпілотні літальні апарати, як-от дрони Malloy, що експлуатуються британською армією, можуть переміщати техніку, зброю і навіть поранених із лінії фронту, і є частиною нашого поточного пакету допомоги Україні», – йдеться в повідомленні міноборони Великої Британії.

Міністерство оборони Великої Британії провело демонстрацію евакуації військового персоналу, використовуючи Malloy. На записі відео продемонстровано операцію, під час якої безпілотний квадрокоптер, закріплений у спеціальній підвісній трубці, перевозить пораненого військового. Квадрокоптер акуратно приземляється в заздалегідь зазначеній точці, де готові вітати його товариші, готові надати необхідну допомогу.

Дрони Malloy виробляє компанія Malloy Aeronautics. Ці безпілотники мають три моделі – T150, T400 і T80. На відео міноборони Британії показано роботу дрона T400. Ця модель здатна піднімати 180 кг за будь-якої погоди і доставляти вантаж у будь-яку зазначену точку.

Дрон має знімні батареї для підзарядки, тож не потрібно чекати годинами, поки він підзарядиться. Також модель T400 має резервну систему авіоніки, приводу та акумулятора, що дає змогу вам зосередитися на завданні, а не на транспортному засобі. До того ж дрон має вертикальний зліт, дальність польоту до 70 км і 35 хвилин може працювати в автономному режимі.