Концерн Rheinmetall встановив нову виробничу лінію на своєму заводі, щоб прискорити постачання боєприпасів Україні. Про це повідомляє Bild.

За інформацією видання, щоб вирішити проблему гострої нестачі боєприпасів, компанія Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі [Нижня Саксонія] за кілька місяців, що зазвичай займає роки.

Зазначається, що Rheinmetall має поставити 300 тис. снарядів для Gepard, 40 тис. з яких будуть поставлені цього року. Як йдеться у матеріалі, через дефіцит боєприпасів українські військові зазвичай роблять лише по п'ять залпів, хоча за одну чергу гармати цих установок вистрілюють до 20 снарядів.

У Німеччині виник брак запасів цих боєприпасів, адже Gepard датується 1980-ми роками. Тому інженери переробили існуючі 35-мм боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати їх в зенітних установках.

Раніше генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер прокоментував заяви представниці МЗС Росії Марії Захарової, яка назвала майбутній завод концерну в Україні «законною ціллю». Гендиректор концерну заявив, що від планів створення заводу в Україні не відмовляється, а також планує захистити його від атак за допомогою систем протиповітряної оборони власного виробництва [концерн виробляє системи ППО Skynex].