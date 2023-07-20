Rheinmetall може захистити свій завод в Україні за допомогою систем ППО свого виробництва

Генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер прокоментував заяви представниці МЗС Росії Марії Захарової, яка назвала майбутній завод концерну в Україні «законною ціллю». Про це Паппергер сказав в інтерв’ю Bild.

Захарова заявила, що завод Rheinmetall із виробництва бронетехніки в Україні, якщо буде побудований, «буде законною ціллю для російських військових». Попри такі заяви, гендиректор концерну заявив, що від планів створення заводу в Україні не відмовляється, а також планує захистити його від атак за допомогою систем протиповітряної оборони власного виробництва [концерн виробляє системи ППО Skynex].

«Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб», – додав Паппергер.

Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією «Укроборонпром» і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій. З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther. Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs.

На початку липня повідомлялось, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.