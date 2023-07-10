Танковий завод німецької компанії Rheinmetall працюватиме на заході України
Завод відкриють впродовж найближчих 12 тижнів
Голова правління німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що її танковий завод, який вона запускає спільно з «Укроборонпромом», працюватиме на заході України. Завод розпочне роботу впродовж найближчих 12 тижнів. Про це Паппергер сказав в інтерв’ю CNN.
За його словами, Найбільший німецький виробник озброєнь також навчатиме українців обслуговувати танки та інші бронемашини, вироблені на заводі.
«Українці повинні допомогти самі собі – якщо вони завжди чекатимуть від європейців чи американців, щоб вони допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо», – сказав він.
У компанії сподіваються, що завод в Україні вироблятиме близько 400 танків на рік. Крім того, на ньому планують виробляти і ремонтувати бронетранспортер Fuchs.
Паппергер також сказав, що завод може бути захищений від потенційних російських атак.
«Наразі є багато заводів, які виробляють військову продукцію [в Україні]. Це просто ще один – і ми можемо захистити і його», – зауважив він.
Нагадаємо, у травні український державний концерн «Укроборонпром» уклав угоду про стратегічне партнерство з Rheinmetall, яка передбачає створення спільного підприємства. Згідно з угодою, «Укроборонпром» і Rheinmetall почнуть співпрацю з технічного обслуговування й ремонту броньованої техніки, переданої Україні. Німецька компанія також очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони, зазначає «Українська правда».
Rheinmetall – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.