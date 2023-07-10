Голова правління німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що її танковий завод, який вона запускає спільно з «Укроборонпромом», працюватиме на заході України. Завод розпочне роботу впродовж найближчих 12 тижнів. Про це Паппергер сказав в інтерв’ю CNN.

За його словами, Найбільший німецький виробник озброєнь також навчатиме українців обслуговувати танки та інші бронемашини, вироблені на заводі.

«Українці повинні допомогти самі собі – якщо вони завжди чекатимуть від європейців чи американців, щоб вони допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо», – сказав він.

У компанії сподіваються, що завод в Україні вироблятиме близько 400 танків на рік. Крім того, на ньому планують виробляти і ремонтувати бронетранспортер Fuchs.

Паппергер також сказав, що завод може бути захищений від потенційних російських атак.

«Наразі є багато заводів, які виробляють військову продукцію [в Україні]. Це просто ще один – і ми можемо захистити і його», – зауважив він.

Нагадаємо, у травні український державний концерн «Укроборонпром» уклав угоду про стратегічне партнерство з Rheinmetall, яка передбачає створення спільного підприємства. Згідно з угодою, «Укроборонпром» і Rheinmetall почнуть співпрацю з технічного обслуговування й ремонту броньованої техніки, переданої Україні. Німецька компанія також очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони, зазначає «Українська правда».

Rheinmetall – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.