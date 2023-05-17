Державний концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство шляхом створення спільного підприємства. Про це прес-служба «Укроборонпрому» повідомила в середу, 17 травня.

«Державний концерн "Укроборонпром" і один зі світових лідерів оборонної галузі – німецька компанія Rheinmetall – уклали угоду про стратегічне партнерство. Мета – зміцнення оборонної промисловості України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства», - йдеться в повідомленні.

Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки виробництва Rheinmetall, яку раніше Німеччина передала Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння та військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських та німецьких фахівців.

В повідомленні зазначається, що початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.

Додамо, що сама компанія Rheinmetall оголосила про створення спільного підприємства з «Укроборонпромом» ще наприкінці минулого тижня. Згідно з її прес-релізом, поетапно буде створено спільні оборонні підприємства, які будуть розміщені в Україні. Відповідно до угоди, Україна отримає вигоду від комплексного передання технологій, створення додаткових виробничих потужностей, а також від короткострокового постачання військової техніки з Німеччини.

Раніше німецька збройова компанія Rheinmetall повідомляла, що планує мати можливість виробляти танки, зенітні системи та боєприпаси в Україні. Як конкретний приклад у компанії наводили оголошений уже кілька місяців тому план виробництва в Україні основних бойових танків типу Panther. Водночас керівник Rheinmetall заявляв, що компанія не будуватиме в Україні власний завод.

Нагадаємо, На початку квітня стало відомо, що Rheinmetall будує в Румунії центр обслуговування західної військової техніки, яку використовують Збройні сили України.