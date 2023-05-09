Коли саме планують запустити виробництво, у компанії не уточнили

Німецький збройовий концерн Rheinmetall хоче створити в Україні виробничі потужності для виробництва танків, боєприпасів та засобів ППО. Про це повідомив виданню Handelsblatt генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер у вівторок, 9 травня.

За його словами, найбільший німецький виробник озброєння планує створити необхідні виробництва в майбутньому. Як приклад Паппергер навів українське виробництво танків Panther, яке планують вже два місяці. Такі танки зможуть виробляти до 400 одиниць на рік.

«Таким чином ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе», – заявив Армін Паппергер.

Наразі концерн намагається укласти низку угод про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями протягом найближчих тижнів. Коли саме почнеться будівництво заводів, Паппергер не розповів.

Нагадаємо, наприкінці квітня Rheinmetall запропонував виготовити для України 250 тис. 155-мм снарядів. Йдеться про частину боєприпасів, які пообіцяв Євросоюз Україні. Виготовити 155-мм снаряди для України запропонували на зустрічі директорів збройових компаній.