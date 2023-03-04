Panther – це концепт нового танка, який німецький концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року

Німецький збройний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Про це повідомив керівник компанії Армін Паппергер, пише Spiegel.

За його словами, вартість будівництва заводу в Україні становить 200 млн євро.

«Завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизна за 200 мільйонів євро», – сказав Армін Паппергер.

Він додав, що український завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік. Армін Паппергер зазначив, що компанія вже провела «багатообіцяючі» переговори з українським урядом і сподівається на рішення впродовж наступних двох місяців.

Panther – це концепт нового танка, який німецький концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це розробка на основі танка Leopard 2. Нова розробка найбільш зручна для країн, які вже мають на озброєнні Leopard.

Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна захистити від російських обстрілів за допомогою ППО.

Армін Паппергер вважає, що для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків. На сьогоднішній день Rheinmetall випускає близько 250 танків.

Rheinmetall AG – німецький машинобудівний та збройний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі утворений у 1889 році. Є одним із найбільших виробників військової техніки і зброї в Німеччині та Європі.