Rheinmetall вперше представив прототип танка Panther KF51 минулого року

Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде перемовини з Україною про поставку найсучасніших танків Panther KF51. Про це заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер виданню Handelsblatt.

Він підтвердив, що перемовини про експорт Panther («Пантера») дійсно ведуться і, окрім того, не виключив можливості в майбутньому налагодити виробництво танків і в самій Україні.

«Загалом ми готові створити завод з виробництва Panther в Україні. Це буде можливим за умови, якщо війна закінчиться та будуть отримані необхідні дозволи від федерального уряду», — сказав Паппергер.

Директор Rheinmetall розповів, що Україну цікавлять також БМП Lynx («Рись»), які для потреб України могли б збирати в Німеччині або в Угорщині, в якій вже налагоджено виробництво Lynx.

Як зазначає Мілітарний, Rheinmetall вперше представив прототип танка Panther KF51 минулого року на виставці озброєнь Eurosatory-2022. Прототип танка сильно відрізняється від класичних моделей танків країн НАТО та розрахований на впровадження нових технологій і рішень.

Основне озброєння KF51 – нова 130-мм гладкоствольна гармата Rh120 довжиною у 52 калібри, що має замінити нинішні 120-мм гармати стандарту НАТО. Гармата має працювати разом з новим автоматом заряджання, що розрахований на 20 боєприпасів. Він розташований у кормовій ніші башти танку.

Танк розрахований на екіпаж з трьох осіб: командира, навідника у башті та механіка-водія. Також є додаткове робоче місце для оператора БПЛА або командира підрозділу. У танку розміщено комплекс управління безпілотниками повітряної розвідки, що мають підвищити ситуаційну поінформованість екіпажу. Також реалізована інтеграція у башту пускової установки баражуючого боєприпасу HERO 120.

Генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер назвав цю бойову машину наступницею танка Leopard 2. Але відомо, що, окрім декількох прототипів, ще не було побудовано жодної серійної одиниці цього типу техніки.