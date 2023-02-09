Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна домовилась із західними союзниками про постачання далекобійної зброї та винищувачів. Про це він повідомив 9 лютого у Telegram.

«Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом», – повідомив Андрій Єрмак.

Перед початком засідання Європарламенту за участю Володимира Зеленського президентка Європейського парламенту Роберта Метсола закликала країни ЄС надати Україні ракетні системи дальньої дії та винищувачі.

Зазначимо, що напередодні Володимир Зеленський із офіційними візитами відвідав Лондон і Париж, де зустрічався з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час спільних виступів із лідерами цих країн він закликав надати Україні сучасні винищувачі.

За підсумками візиту до Великої Британії було оголошено про новий пакет допомоги, що, зокрема, передбачає далекобійну зброю. Крім цього, Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу перевірити, які літаки країна могла б потенційно надати Україні. Велика Британія також навчатиме українських пілотів.

Про готовність надати Україні винищувачі також заявила Польща, але наголосила, що не робитиме це першою з країн НАТО.

Еммануель Макрон також заявив, що не виключає надсилання військових літаків в Україну, але висунув кілька умов – якщо Київ спершу подасть запит, якщо запитуване озброєння «не буде ескалаційним» і «малоймовірно, що вдарить по російській землі, але допоможе зусиллям опору».