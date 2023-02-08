Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком

У середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Про це повідомляє The Independent.

До Лондона Зеленський добрався на борту військово-транспортного літака C-17A Globemaster III Королівських повітряних сил, який вилетів із польського Ряшева.

Планується, що спочатку Зеленський вирушить на Даунінг-стріт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, після чого о 13:00 виступить перед парламентом. Пізніше президент попрямує на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які тут проходять бойову підготовку. Згодом відбудеться аудієнція президента України із британським королем Чарльзом III.

«Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і Прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію», – заявив Зеленський.

Це друга поїздка Зеленського за кордон після початку повномасштабного російського вторгнення, раніше він побував у США.

ЗМІ повідомляють, що цього ж дня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак планує оголосити про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.