Міноборони Британії планує підготувати ще 20 тис. українських солдатів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак планує оголосити про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї. Про це повідомляє The Guardian.

Сунак оголосить про розширення програми підготовки українських військових, включивши до неї пілотів винищувачів і морських піхотинців, «гарантуючи, що Україна матиме армію, здатну захищати свої інтереси в майбутньому». Відзначається, що підготовка забезпечить пілотам можливість керувати сучасними винищувачами, які відповідають стандартам НАТО.

За даними британських посадовців, завдяки програмі підготовки новобранців, яка вже діє у Великій Британії, за останні шість місяців до бойової готовності було приведено 10 тис. українських військовослужбовців, а цього року планується підготувати ще 20 тис. українських солдатів.

Сьогодні також очікується оголошення про подальші санкції, в тому числі проти тих, хто допомагав президенту РФ Владіміру Путіну нарощувати свої статки, і компаній, які отримують прибутки від військової машини Кремля.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 8 лютого відвідає Велику Британію, виступить у парламенті, а потім вирушить до Брюсселя. Це перший візит українського лідера до Британії з початку російського вторгнення майже рік тому.