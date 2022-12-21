Урядовий літак США, який забрав президента України Володимира Зеленського із польського Жешува, вже приземлився у Вашингтоні, де Зеленський зустрінеться із президентом США Джозефом Байденом. «Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом», – ідеться в інстаграмі Володимира Зеленського. Це перший закордонний візит президента України за час повномасштабної війни. Очікується, що українська делегація ще раз закличе Білий дім передати Збройним силам України далекобійні (до 300 км) ракети ATACMS для систем HIMARS, а також розвідувально-ударні безпілотники Grey Eagle та Reaper. (Фото Kevin Lamarque)