Президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського до американської столиці

Президент США Джо Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона, оскільки вважає, що війна Росії проти України вступила у нову фазу. Вони обговорять бачення Зеленського закінчення війни, заявив у середу, 21 грудня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

«Президент справді вірить, що, оскільки ми наближаємося до зими, оскільки ми вступаємо в... нову фазу цієї війни, агресії пана Путіна, що це хороший час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити», – сказав Кірбі в ефірі телеканалу CNN.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги США разом зі збереженням санкцій проти Росії та підтримкою українського народу. Проте Кірбі сказав, що президенти також обговорять можливі варіанти закінчення війни.

«Я не сумніваюся, що вони будуть говорити про розуміння президентом Зеленським "справедливого миру" і про те, як це виглядатиме, які його компоненти, і як ми допоможемо Україні досягти цього», – сказав Кірбі.

Він додав, що Зеленський усвідомлював ризики, на які пішов, залишаючи Україну, і США працюють над тим, щоб ця поїздка була безпечною.

Водночас радник США з нацбезпеки відмовився відповісти, коли система протиракетної оборони Patriot, про постачання якої Байден, імовірно, оголосить сьогодні, запрацює в Україні.

«Потрібно багато часу, щоб війська пройшли навчання, як ними керувати. Отже, нам доведеться все це врахувати», – сказав Кірбі.

Нагадаємо, ввечері 21 грудня Зеленський зустрінеться з Байденом у Вашингтоні та виступить перед Конгресом. Це перший закордонний візит Зеленського за час повномасштабної війни. Очікується, що українська делегація ще раз закличе Білий дім передати Збройним силам України далекобійні (до 300 км) ракети ATACMS для систем HIMARS, а також розвідувально-ударні безпілотники Grey Eagle та Reaper.