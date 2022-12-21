Навіть поставка 100 ракет ATACMS в Україну у короткостроковій перспективі могла б істотно вплинути на розклад сил

Українська делегація на зустрічі з президентом США Джозефом Байденом має намір просити ракети ATACMS із дальністю застосування близько 300 км. Про це повідомляє Politico з посиланням на обізнані джерела.

Окрім ATACMS, українська делегація також проситиме безпілотники Gray Eagle і Reaper.

Як пише видання, у той час, як адміністрація Байдена пообіцяла продовжувати підтримувати Київ у його зусиллях боротьби з російськими окупантами, офіційні особи США опираються наданню будь-яких ресурсів, які б дозволили українцям запускати ракети великої дальності по території Росії, пише видання.

За даними видання, адміністрація відмовилася відправляти ATACMS Україні. Чиновники США припускають, що відправлення ракет великої дальності може спровокувати кремлівського диктатора Володимира Путіна на використання ще більш смертоносної зброї в Україні.

Також Politico зазначає, що в новому пакеті військової допомоги від США, включені артилерійські та інші боєприпаси на суму 850 млн доларів. Загальна вартість пакета військової допомоги для України становитиме майже два мільярди доларів.

Як відомо, представники української влади вже неодноразово зверталися до міжнародних партнерів, зокрема США, з приводу необхідності отримання Україною ракет ATACMS, які призначені для знищення певних об'єктів на відстані до 300 км.

Зазначалося, що навіть поставка 100 ракет ATACMS в Україну у короткостроковій перспективі могла б істотно вплинути на розклад сил. Їхнє застосування може дозволити перерізати основні маршрути постачання на дуже значній відстані від лінії фронту.

Як інформував ZAXID.NET, 21 грудня президент Володимир Зеленський підтвердив, що вирушить з офіційним візитом до США, під час якого він зустрінеться з Байденом, виступить у Конгресі та проведе низку двосторонніх зустрічей.