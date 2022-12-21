Очікується, що Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом та виступить в Конгресі

Президент України Володимир Зеленський вирушив із візитом до США. Інформацію, яку раніше поширювали американські ЗМІ з посиланням на свої джерела, підтвердив сам президент України у Twitter.

Глава держави заявив, що він вирушив в США «задля зміцнення стійкості й обороноздатності України». Зокрема, обговорить з лідером США Джо Байденом співпрацю та виступить в Конгресі.

Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності . Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю та . Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

Зазначимо, що раніше низка американських ЗМІ, зокрема Punchbowl News, CNN і Associated Press повідомили про можливий візит президента України до Вашингтона. Джерела видань повідомляли, що проблеми з безпекою можуть змінити плани. Вони також повідомляли, що президент України зустрінеться з керівництвом Конгресу та керівниками комітетів з національної безпеки від Республіканської та Демократичної партій, а також може виступити на спільному засіданні Конгресу.

За даними журналістів, візит включатиме зустріч із президентом Джо Байденом.

Офіс президента України не анонсував цей візит. Однак після підтвердження візиту самим Володимиром Зеленським прес-служба ОП поширила повідомлення про те, що президент України вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом після відвідання передових позицій українських захисників у Бахмуті

«21 грудня у Вашингтоні він зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, з яким обговорить всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету й відновлення територіальної цілісності. Глава Української держави також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей», – йдеться у повідомленні.

Видання Axios пише, що поліція Капітолія вже посилює заходи безпеки. Очікується, що Зеленський подякує законодавцям за мільярди доларів допомоги, яку вони надали Україні, а також пояснить, чому потрібно ще більше фінансування.

У листі до колег у вівторок спікер Палати представників Ненсі Пелосі попросила «всіх членів Палати представників бути присутніми на нашому засіданні в середу ввечері», назвавши засідання «особливим» і «присвяченим демократії».

Це буде перша поїздка Володимира Зеленського за кордон після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

Як пише «Голос Америки», США підтвердили інформацію про те, що український президент збирається відвідати Вашингтон.

«Цей візит підкреслить непохитну прихильність Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, зокрема через надання економічної, гуманітарної та військової допомоги», – йдеться у заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, візит відбудеться на запрошення президента Джо Байдена. Очікується, що це стане першою поїздкою Зеленського за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. За попереднім планом, український президент проведе в США неповний день, після чого вирушить назад до України.

В обід у Зеленського запланована зустріч з Байденом в Білому домі, а також із командою США з нацбезпеки та представниками американського уряду. Ввечері український президент, за очікуваннями, виступить зі спеціальним зверненням перед американським Конгресом.

На додачу, в середу Білий дім планує оголосити великий пакет військової допомоги Україні на майже 2 млрд доларів, який серед іншого включатиме передову систему протиповітряної оборони Patriot.

В Білому домі сподіваються, що цього тижня Конгрес також схвалить додаткове фінансування для України на майже 45 млрд доларів.

Як додав журналістам високопосадовець адміністрації США, протягом зустрічі із Зеленським Байден не закликатиме Україну до переговорів з Росією, а навпаки: американський президент працюватиме разом з Конгресом для того, аби забезпечити Україні якомога сильнішу позицію на полі бою протягом цієї зими. Зустріч президентів, за словами посадовця, буде про солідарність, підтримку та координацію дій.

Нагадаємо, напередодні, 20 грудня, Володимир Зеленський із неанонсованим візитом відвідав прифронтовий Бахмут Донецької області. Під час візиту українські військову передали президенту прапор і попросили передати його Конгресу США.