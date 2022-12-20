Зеленський відвідав Бахмут, де зустрівся з військовими та нагородив українських захисників

Президент України Володимир Зеленський із неанонсованим візитом відвідав Бахмут Донецької області. Цю інформацію Суспільному підтвердив речник президента Сергій Никифоров.

«Володимир Зеленський відвідав передові позиції у Бахмуті, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав», – сказав він.

Судячи з опублікованого каналом Freedom відео, разом із Зеленським Бахмут відвідали Андрій Єрмак і Ганна Маляр.

«Мені здається, бахмутські герої мають отримати те саме, що отримує кожна людина. Я бажаю, щоб їхні діти, сім'ї – щоб у них було все нормально, було тепло, щоб було здоров'я. Хочеться побажати, щоб було світло, але така складна ситуація, що світло то, то немає. Головне –щоб світло було всередині», – заявив Володимир Зеленський.

Візит Зеленського до Бахмута прокоментував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Зеленський у Бахмуті. Найсміливіший президент найсміливішої нації», – сказав Федоров.

6 грудня у День Збройних сил України Зеленський відвідував позиції на Донбасі, де вручив українським військовим державні нагороди та подарунки.

Бахмут – одне з найбільших міст на Донеччині. Уже кілька місяців поспіль його намагається штурмом захопити російська армія. Місто перебуває під контролем українських військ.

Останнім часом Бахмутський напрямок називають найгарячішою точкою на лінії фронту, яка простягається на понад 1300 кілометрів, а Володимир Зеленський заявляв, що росіяни фактично повністю зруйнували Бахмут, перетворивши місто на випалені руїни.