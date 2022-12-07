Президент України Володимир Зеленського та «дух України» стали людиною року за версією журнал Time. Про це інформує сайт видання.

Новий номер журналу вийде 26 грудня. На обкладинці журналу зображений президент України Володимир Зеленський. Також на обкладинці присутні, парамедикиня Юлія «Тайра» Паєвська, британський військовий хірург Девід Нотт, шеф-повар Євген Клопотенко, інженер Олег Кутков, дитяча лікарка Ірина Кондратова, оперний співак Сергій Іванчук та інші. Статтею випуску буде матеріал про Володимира Зеленського.

«Успіх Зеленського як лідера воєнного часу покладався на той факт, що сміливість заразлива. Вона поширилась політичним керівництвом України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент залишився ... Незалежно від того, сповнює битва за Україну надією чи страхом, Володимир Зеленський показав світ таким, яким ми не бачили його десятиліттями», – пише Time.

Редакція журнала відзначила візити Зеленського на передову пій час запеклих бойових дій на Донбасі у травні та у звільнений Херсон у листопаді.

Видання також підкреслює, що багато українців замість того, щоб бігти і врятувати своє життя, «хапали будь-яку зброю, яку змогли знайти, і йшли захищати свої міста та селища від сил, що вторглися, озброєних танками та вертольотами».

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

Time щорічно з 1927 року проводить конкурс, обираючи визначних особистостей, групи або ідеї. «Людина року» визначається редакційним керівництвом журналу відповідно до впливу на новини і на життя людства окремої особистості протягом року. У вересні на обкладинку Time потрапив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якого включили до списку найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу.

Напередодні повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський став людиною року за версією Financial Times.