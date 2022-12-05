За щоденні звернення до українців журналісти порівняли Володимира Зеленського з Вінстоном Черчіллем

Британська газета Financial Times назвала президента України Володимира Зеленського людиною року. Про це Financial Times повідомила у понеділок, 5 грудня.

Журналісти назвали Володимира Зеленського «уособленням мужності та стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії».

«Списаний багатьма українцями до лютневого вторгнення як щось на кшталт жарту, дилетант, який намагається відповісти на виклик високої посади, 44-річний Зеленський заслужив місце в історії завдяки своєму надзвичайному прояву лідерства і сили духу», – йдеться в повідомленні.

Через щоденні звернення до народу журналісти порівняли українського президента з британським прем'єром часів Другої світової війни Вінстоном Черчіллем та додали, що президент України використовує соцмережі для агітації за західну військову та фінансову підтримку.

Зазначається, що Володимир Зеленський переконав європейців взяти на себе величезні витрати на протистояння російському диктатору Володимиру Путіну і запропонувати Києву шлях до членства в ЄС.

«На цьому шляху він став прапороносцем ліберальної демократії в більш широкому глобальному змаганні з авторитаризмом, яке може визначити хід 21-го століття», – пише Financial Times.

Журналісти зазначили, що рішення Зеленського залишитися в Києві на початку вторгнення замість того, щоб прийняти пропозицію США про евакуацію, стало одним з найбільш значущих моментів у війні, надихнувши українських військових і народ на опір.