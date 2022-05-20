У 2019 році президент України Володимир Зеленський вперше потрапив на обкладинку журналу Time

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time. Зеленський набрав понад 3,3 млн голосів і отримав перемогу з 5% голосів.

«Коли у лютому російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену та згуртував лідерів для підтримки України», – зазначає Time.

До слова, у 2019 році президент України Володимир Зеленський вперше потрапив на обкладинку відомого журналу Time.

На другому місці рейтингу опинився гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів. Зазначимо, що у грудні минулого року саме Маск очолив рейтинг «Людина року 2021» за версією журналу Time.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів.

За Джонсоном з 3,2% голосів слідують медичні працівники, які, як і раніше, відіграють важливу роль у боротьбі з Covid-19, що триває.

Президент США Джо Байден посів п'яте місце із 3,1% голосів.

Зазначимо, що список Time100-2022 року, який буде обраний редакторами Time, оприлюднять 23 травня.