Читачі Time назвали Зеленського найвпливовішою людиною року
Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time. Зеленський набрав понад 3,3 млн голосів і отримав перемогу з 5% голосів.
«Коли у лютому російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену та згуртував лідерів для підтримки України», – зазначає Time.
До слова, у 2019 році президент України Володимир Зеленський вперше потрапив на обкладинку відомого журналу Time.
На другому місці рейтингу опинився гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів. Зазначимо, що у грудні минулого року саме Маск очолив рейтинг «Людина року 2021» за версією журналу Time.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів.
За Джонсоном з 3,2% голосів слідують медичні працівники, які, як і раніше, відіграють важливу роль у боротьбі з Covid-19, що триває.
Президент США Джо Байден посів п'яте місце із 3,1% голосів.
Зазначимо, що список Time100-2022 року, який буде обраний редакторами Time, оприлюднять 23 травня.