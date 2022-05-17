Володимир Зеленський виступив на Каннському кінофестивалі

У вівторок, 17 травня, у Каннах відкрився найбільший та найпрестижніший кінофестиваль. Під час церемонії відкриття її ведуча Вірджині Ефіра оголосила, що слово надається «українському кінематографісту та президенту країни Володимиру Зеленському». Відео з промовою Зеленського транслювалось на величезному екрані залу Люм’єр.

За усі роки проведення Каннського фестивалю це, мабуть, вперше лідер країни, яка зазнала військової агресії, звернувся до кіномитців під час урочистого відкриття.

Президент України провів паралелі між ІІ Світовою війною та російською агресією в Україні, згадав звірства росіян в Бучі, бомбардування Маріуполя та героїзм його захисників, про тисячі російських ракет, якими була обстріляна Україна.

У своїй промові Зеленський згадав фільм Чарлі Чапліна «Великий диктатор», який висміяв нацистського лідера Адольфа Гітлера. Він зазначив, що кіно має неабиякі можливості боротьби зі злом.

«Нам потрібен новий Чаплін, який доведе, що кіно не є німим», – наголосив президент України.

Володимир Зеленський також нагадав учасникам фестивалю про боротьбу, яку сьогодні ведуть українці із російськими військами.

«Ми продовжуємо боротись. У нас немає іншого вибору, як продовжувати боротися за нашу свободу. Зрештою, ненависть зникне, а диктатори помруть», – зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський назвав Z новою свастикою, закликав кінематографістів підтримати Україну та завершив промову словами «Слава Україні!». Зал зустрів ці слова овацією. Так само відреагувала і світова преса.

Також про війну в Україні згадали у своїх промовах актор Форест Вайтакер, який отримав почесну «Золоту пальмову гілку» та голова журі Венсан Ліндон.

Варто зауважити, що фестиваль відкрився фільмом Мішеля Хазанавічуса, який викликав скандал. Спочатку він мав називатися Z, проте в останній момент режисер вирішив змінити назву.

Нагадаємо, що у програмі фестивалю – кілька українських фільмів. Уже 19 травня у Каннах покажуть фільм «Маріуполь 2», змонтований з того, що встиг зняти литовський режисер Мантас Кведаравічюс до своєї загибелі в російському полоні.

Додамо, що оргкомітет Каннського кінофестивалю не допустив до участі у фестивалі російську делегацію, засудив агресію Росії проти України.