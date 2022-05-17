У вівторок, 17 травня, відкрився 75-й Каннський кінофестиваль. Розповідаємо, хто оцінюватимеме фільми у різних програмах. Важливо, що цього року конкурс документального кіно «Золоте око» оцінюватиме українська режисерка Ірина Цілик.

Головне журі очолить французький актор Венсан Ліндон, який не раз з’являвся у Каннах. Зокрема у минулорічному фільмі-переможці Джулії Дюкурно «Титан». У 2015 році він був названий найкращим актором за фільм «Закон ринку».

Разом із вісьмома іншими членами журі він вручить Золоту пальмову гілку одному з 21 конкурсних фільмів 28 травня.

Венсан Ліндон (фото Катерини Сліпченко)

«Для мене велика честь і гордість, що серед бурхливих подій, що відбуваються у світі, мені довірили чудове та важке завдання очолити журі 75-го міжнародного Каннського кінофестивалю. Разом з журі ми будемо прагнути якнайкраще подбати про фільми майбутнього, які несуть у собі ту ж таємну надію на мужність, вірність і свободу, з місією зворушити якомога більше жінок і чоловіків, повідомляючи їм про їхні спільні рани та радощі», – цитує Ліндона сайт Каннського фестивалю.

Окрім Ліндона, до складу журі увійшли актриса, продюсерка, сценаристка, режисерка Ребекка Голл (Великобританія, США), актриса, продюсерка Діпіка Падуконе (Індія), актриса Нумі Рапас(Швеція), акторка, режисерка Жасмін Трінка (Італія), режисер, продюсер, сценарист Асгар Фархаді (Іран), режисер, сценарист, актор, продюсер Ладж Лі (Франція), режисер, сценарист Джефф Ніколс (США) та режисер, сценарист Йоахім Трієр (Норвегія).

Головою журі секції «Особливий погляд» стане італійська акторка та режисерка Валерія Голіно.

Валерія Голіно (фото Катерини Сліпченко)

«Я кілька разів представляла у різних програмах Каннського кінофестивалю свої фільми – і як акторка, і як режисерка. Нашим складом журі спробуємо відчути кожен фільм разом. Я шалено щаслива і задоволена можливістю знову опинитися тут, у Каннах», – цитує слова Валерії Голіно кінофестиваль.

Разом із Голіно оцінюватимуть фільми програми американська режисерка Дебра Гранік, венесуельський актор Едгар Рамірес, польська актриса Джоанна Куліг та французький співак та актор Бенджамін Біоле.

Нагадаємо, що у програмі «Особливий погляд» бере участь український фільм Максима Наконечного «Бачення метелика». Оскільки цей фільм є для першим повнометражним ігровим фільмом, він претендуватиме також на нагороду «Золота камера». Нагорода вручається найкращому дебютному фільму щорічно з 1978 року, переможця обирають із програми офіційного відбору, а також паралельних секцій.

«Золота камера», на яку претендують два українських фільми (фото Каннського фестивалю)

Журі у цій програмі очолить іспанська акторка, муза Педро Альмодовара Россі де Пальма.

«Створення фільму – це історія одержимості, акт цілковитої готовності до всього, що не піддається логіці, що рухається життєво важливою потребою висловити себе. Але у випадку з першим фільмом все ще героїчніше. Оскільки в усьому, що робиться вперше, є елемент несподіванки, елемент чаклунства. І ми святкуємо народження нового режисера разом із його творінням!», – каже Россі де Пальма.

Росі ді Пальма (фото Катерини Сліпченко)

До складу журі також увійшли генеральний директор ARRI France Наташа Кросіцкі, оператор Жан-Клод Лар'є, сценаристка та режисерка Елеонора Вебер, кінокритик Олів'є Пеліссон, режисер, сценарист та актор Люсьєн Жан-Батіст, актор Семюель Ле Біхан.

На «Золоту камеру» претендує ще один український фільм, «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука, який покажуть у «Двотижневику режисерів».

Українська режисерка Ірина Цілик увійшла до складу журі конкурсу «Золоте око», яке оцінюватиме документальне кіно в усіх секціях. Авторка фільму «Земля блакитна, наче апельсин» стала першою українкою у складі журі.

Ірина Цілик (фото Берлінале)

Разом з нею до складу журі увійшли також французький комік П'єр Делодоншам, кінокритик Алекс Вісенте та генеральний директор Fifadoc Хіч Фалах. Журі «Золотого Ока» очолила польська режисерка та голова Європейської кіноакадемії Аґнешка Голланд («Гарет Джонс»).