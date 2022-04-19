«Памфір» – це історія людина, яка звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї

У паралельній програмі Каннського кінофестивалю «Двотижневик режисерів» візьме участь фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука «Памфір». Це дебютний повнометражний ігровий фільм режисера, відомого, зокрема, завдяки документальній картині «Красна Маланка».

«Памфір» буде одним із 23 ігрових фільмів з усього світу, які відібрали до участі в 54-му «Двотижневику режисерів». Ця програма існує з 1969 року та є майданчиком для прем’єр фільмів видатних режисерів, які глибоко вплинули на сучасний кінематограф і зробили значний внесок в еволюцію його мови. Серед учасників програми цього року – фільми режисерів Алекса Гарленда, П’єтро Марчелло, Міа Хансен-Лове, Ніколя Парізер, Аліса Вінокур та інших.

«Памфір» – це історія людина, яка звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Напередодні традиційного карнавалу Маланки Памфір після тривалої відсутності повертається до своєї родини на Західній Україні. Коли його син влаштовує підпал в молитовному домі, Памфір змушений відновити зв’язок зі своїм непростим минулим.

Ролі у фільмі виконали Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран.

«Памфір» створюється у копродукції України, Франції, Польщі та Чилі. Нагадаємо, ще на стадії проекту «Памфір» відібрали до Cinéfondation Residence Каннського міжнародного кінофестивалю. Ця програма допомагає шести режисерам з усього світу. Під час відбору зважають на якість попереднього проекту. Минулий короткий метр режисера «Штангіст» (створений за підтримки Львівської кінокомісії, до слова) узяв чотири Гран-прі міжнародних кінофестивалів.

Після закінчення проекту учасники можуть підписати договір на першочергове право експертів Каннського міжнародного кінофестивалю побачити завершений фільм, а також на можливу прем’єру у рамках однієї з програм кінофестивалю.

Також на Каннському кіноринку відбудеться велика презентація українського кіно.

Фестиваль Docudays UA спільно з Українським інститутом організовує презентацію українських документальних проектів. У межах секції Cannes Docs будуть представлені чотири проекти на етапі розробки. Це майбутні стрічки «Лимани. Бій за рай» (режисер Сергій Лисенко), «Залізна сотня» (режисерка Юлія Гонтарук), «Слухаючи світ» (режисерка Ліза Сміт) та «Мир для Ніни» (режисерка Жанна Максименко-Довгич).

Окрім презентації документальних проектів, увесь день 21 травня буде присвячено Україні. Український інститут вдруге представить шість українських продюсерів та продюсерок у межах спеціальної презентації Ukrainian Producers under the Spotlight. Зокрема на заході будуть присутні Дар’я Бассель (Moon Man), Ольга Бесхмельниціна (ESSE Production House), Денис Іванов (Arthouse Traffic), Наталія Лібет (Digital Religion), Сашко Чубко (Pronto Film), Володимир Яценко (ForeFilms).

Разом із Tallinn Black Nights, Festival Marché du Film покажуть презентаційні матеріали ігрових кінопроектів: «Камінь. Ножниці. Граната» режисерки Ірини Цілик, ‌«Коли нам було 15» режисерки Анни Бурячкової, «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка, «Я, Ніна» режисерки Марисі Нікітюк.

Програма Goes To Cannes представить проекти у виробництві: «Редакція» режисера Романа Бондарчука, «Дім за склом» Тараса Дроня, «Ти мене любиш?» Тоні Ноябрьової, «Демони» Наталки Ворожбит та «Свято Хризантем» Семена Мозгового.

Нагадаємо, у програмі «Особливий погляд» візьме участь фільм Максима Наконечного «Бачення метелика».