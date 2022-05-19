У форматі коміксів компанія випустила біографії близько 200 політиків

Американська студія виробництва коміксів та графічних романів TidalWave Comics створила біографічний комікс про президента України Володимира Зеленського. Його можна придбати у друкованому і електронному форматі.

Графічний роман «Political power: Volodymyr Zelensky» випустили у середу, 18 травня. Частину коміксів передадуть Міжнародному Червоному Хресту для допомоги Україні.

Графічний роман на 22 сторінки написав письменник Майкл Фрізелл, ілюстрації намалював Пабло Мартінена.

«Написати сценарій було складно. Ми з видавцем хотіли зосередитися на постаті людини поза тією темою, яка цікавить зараз медіа – війна України з Росією та боротьба Зеленського з Путіним. Хто він? Що змушує його рухатися вперед? Чому в цей момент він правильний лідер для України? Це те, що мене цікавило, коли я починав дослідження», – пояснив письменник Майкл Фрізелл.

TidalWave вже понад 11 років описує політиків у такому форматі коміксів. Видавець Даррен Г. Девіс, який має українське коріння, пояснює, що формат коміксів з біографією доступний, бо може як розважати, так і навчати. Він дозволяє сценаристам заглибитися в історію важливих людей і дослідити, що їх сформувало. Раніше компанія випустила біографії у коміксах Барака Обами, Дональда Трампа, Кондолізи Райс, Джорджа Буша, Джастіна Трюдо, Нельсона Мандели та інших – загалом близько 200 політиків.

Друковані версії комікса можна купити на Amazon. Цифрові версії доступні в iTunes, Kindle, Nook, ComiXology, Kobo та інших сервісах, де продаються електронні книги.