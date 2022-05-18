Відомий продюсер Олександр Роднянський знімає новий серіал про президента РФ Владіміра Путіна, де покаже «справжню, жахливу історію про те, як людина, яка змінила світ, отримала владу, щоб це зробити». У серіалі покажуть історію про те, як Путін став найстрашнішим політиком у світі і що передувало початку війни в Україні, пише профільне видання Variety.

Серіал «Вся кремлівська рать» (All the Kremlin's Men) знімає компанія Роднянського AR Content, що розташована в Лос-Анджелесі. Серіал базується на бестселері російського військового репортера Михайла Зигаря, колишнього головного редактора російського телеканалу «Дождь», який був заборонений і розформований у перший тиждень війни в Україні. Ця книга складається з серії інтерв’ю з найближчим оточенням Путіна.

Серіал розповість історію про те, як скромний екс-офіцер КДБ Владімір Путін став одним із найстрашніших політиків у світі. У серіалі покажуть події, які сформували російського президента під час його приходу до влади і події, які передували вторгненню Росії в Україну 24 лютого.

«У ситуації, коли доля Європи та нового світового порядку вирішується в режимі реального часу на полі бою України, війну, яка потрясла підвалини сучасного суспільства, розпочала одна людина: Путін», – каже Роднянський.

Описуючи майбутній серіал як російський «Картковий будинок», Роднянський каже: «Серіал покаже не тільки махінації різних гравців. По суті, історія простежить еволюцію Путіна».

«Вся кремлівська рать», за словами Роднянського, покаже міжнародній аудиторії, як крок за кроком розум Путіна розчинився в теоріях змови, і як люди навколо нього використовували його глибокі страхи та недовіру до західних цінностей, які він завжди вважав цинічною брехнею.

Олександр Роднянський – український продюсер, разом з медіамагнатом Борисом Фуксманом є співзасновником та колишнім власником українського телеканалу 1+1. Він також є співвласником української мережі кінотеатрів «Сінема-Сіті». З 2002 до 2008 рік був генеральним директором російського телеканалу СТС, а з 2009 по 2011 рік був головою експертної ради російської «Національної медіа групи». Після нападу РФ на Україну виїхав з Росії та неодноразово висловлював протест проти дій Кремля.