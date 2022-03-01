З 2014 року активісти протестують проти концертів пропутінських музикантів у різних містах світу

Весь світ реагує на оголошену Росією війну Україні. Повномасштабне військове вторгнення, ракетні обстріли росіянами українських міст і десятки загиблих від російської зброї українців не залишають байдужими нікого. Світ реагує і припиняє усі контакти із російськими загарбниками. Голлівудські компанії позбавляють Росію свого контенту, фестивальні та концертні сцени світу закриваються для росіян. У нашій підбірці зібрано те, як культурний світ відреагував на російське вторгнення в Україну. Впевнені, цей список щодня доповнюватиметься новими обмеженнями.

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Найбільші світові кінокомпанії Disney, Warner Bros та Sony призупиняють випуск фільмів у Росії через початок військової операції в Україні. Про це повідомляє Reuters.

«У зв'язку з неспровокованим вторгненням на Україну та гуманітарною кризою ми зупиняємо випуск фільмів у Росії», – заявили в The Walt Disney Company.

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Warner Bros та Sony скасували прокат «Бетмена» та «Морбіуса» в Росії. Їх прем'єра мала відбутися 2 березня та 24 березня відповідно.

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Netflix відмовився транслювати російські федеральні телеканали. Згідно з російським законодавством, з 1 березня стрімінговий сервіс був зобов'язаний включити до мережі трансляції 20 російських федеральних каналів. Оскільки це суперечить законодавству РФ, сервіс може піти з Росії. Проте наразі інформації про це немає.

А тим часом користувачі з Росії скаржаться на неможливість оплатити сервісів Netflix та Spotify з карт російських банків.

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Великі проблеми почались у російського диригента Валєрія Ґєрґієва. Довірена особа Путіна та один з підписантів листа на підтримку анексії Криму втратив контракт на серію концертів в одному із найпрестижніших концертних залів світу Карнегі-хол. Концерти мали розпочатись 25 лютого. Скасовано виступи і російського піаніста Дєніса Мацуєва.

Ґєрґієв є одним із найвідданіших «культурних» соратників Путіна



24 лютого 2022 року дирекція міланського театру Ла Скала закликала Ґеорґієва висловити свою позицію з приводу російського вторгнення в Україну, інакше співробітництво з ним буде припинено. 1 березня стало відомо, що диригента відсторонено.

Припинив співпрацю з диригентом і Віденський філармонічний оркестр. Диригента екстрено замінив Яннік Незе-Сеген.

Роттердамський філармонічний оркестр заявив, що відмовиться від участі 68-річного росіянина на фестивалі у вересні.

Концерти Валєрія Ґєргієва та оркестру Маріїнського театру на Люцернському фестивалі (Швйцарія) 21 та 22 серпня 2022 року також скасовані.

Компанія, що займається артистичним менеджментом, Felsner Artists виключила Валєрія Ґерґієва зі складу своїх артистів. Керівник компанії Маркус Фелснер опублікував повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook.

«Сьогодні я повідомив маестро Валєрія Гергієва про те, що він більше не є клієнтом Felsner Artists. У світлі злочинної війни, яку російський режим веде проти демократичного та незалежного народу України та проти європейського відкритого суспільства в цілому, для нас стало неможливим і явно небажаним захищати інтереси маестро Валєрія Ґєрґієва», – йдеться у повідомленні.



Фестиваль у швейцарському Верб’є, один з найвідоміших фестивалів класичної музики, звільнив Ґєргієва та не співпрацюватиме з жодними російськими музикантами, які підтримують злочинний путінський режим.

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Royal Opera House (Лондон) скасував заплановані гастролі московського балету Большого театру до Лондона. Тепер будівля театру освітлена у кольорах українського прапору, а кожна вистава розпочинається гімном України. Тим часом Большой повідомив про перенесення на невизначений термін наміченої на кінець березня прем'єри балету «Мистецтво фуги» у постановці хореографа Алєксєя Ратманського. Російський балетмейстер залишив Росію. Ратманський свого часу був солістом Національної опери України.

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Нью-Йоркський театр Метрополітен-опера, один із найвідоміших оперних театрів у світі, перестане працювати з російськими виконавцями, які підтримують Владіміра Путіна.

Анна Нєтрєбко передає гроші Олегу Царьову

«Ми більше не можемо взаємодіяти з митцями чи інституціями, які підтримують Путіна чи підтримуються ним», – сказав генеральний директор театру Пітер Гелб у бесіді з The New York Times.

Про яких саме артистів йдеться, доки не уточнюється. Насамперед це може вплинути на роботу все того ж Анни Нетребко, однієї з головних зірок театру. У 2014 році вона перевела 1 млн рублів у так звану «ДНР» Виступи Нетребка мають розпочатися 30 квітня.

Уже відомо, що скасовано концерти співачки у Данії. Анна Нєтрєбко та її чоловіка Юсіф Ейвазов скасували концерт у Орхусі (Данія). Інформація про це з'явилась після того, як Рабіх Азад-Ахмад, радник з культури та цивільної служби данського муніципалітету Орхуса, закликав скасувати концерт, зазначивши, що у минулому Анна Нєтрєбко демонструвала підтримку президентові Росії Владіміру Путіну.

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З масовим скасуванням концертів зіштовхнулась Московська філармонія. Уже скасували виступи четверо музикантів. Відмовились виступати піаніст Сємьон Бичков (Чехія), скрипаль Микола Цнайдер (Данія), піаніст Юхим Бронфман (Ізраїль-США) та Крістоф Ешенбах (піаніст та диригент, Німеччина). До слова, його батько був відомим борцем із нацизмом та загинув у Другій Світовій війні. Скасував назку концертів у Москві знаменитий тенор Пласіда Домінго.

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Міністри культури країн Люблінського трикутника підписали декларацію щодо намірів розвитку культурних маршрутів Україна-Польща-Литва. Відтепер країни: вживатимуть усіх можливих зусиль для виключення Російської Федерації з міжнародних організацій, комітетів та програм у сфері культури та інформаційної політики, у тому числі ЮНЕСКО.

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Нагадаємо також, що конкурс «Євробачення» заборонив росіянам брати у ньому участь. Росія оголосила про вихід із Європейського мовного союзу у відповідь на виключення оргкомітетом пісенного конкурсу «Євробачення».