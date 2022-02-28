Михайло Резнікович часто робив неоднозначні заяви, але зараз твердо заявляє, що підтримує ЗСУ

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки, що працює у Києві, змінив назву. Тепер він називатиметься Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

«У ці трагічні для всіх нас дні, коли поруч з нами йдуть бої, коли гинуть люди, я перебуваю у Києві. У ці тривожні дні я переконаний, що не може бути двох різних точок зору щодо того, що відбувається сьогодні в Україні. Не може бути двох різних точок зору і щодо офіційного оформлення вже давно визрілого у колективі театру рішення про зміну назви Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки», — пояснив гендиректор і художній керівник театру Михайло Резнікович.

Працівники театру, які залишилися у Києві, підтримали рішення керівника.

«Ми живемо і працюємо в своїй країні, на своїй землі, ми, як і всі українці, будемо боротися за нашу землю, свободу та незалежність. Весь колектив вболіває за ЗСУ і всіляко допомагає подолати ворога. Наші працівники вступають до лав тероборони, перераховують кошти, здають кров та волонтерять», — додали театрали.

Нагадаємо, театр російської драми у Києві часто потрапляв у скандали. Його директор Михайло Резнікович, який обіймає посаду з 1994 року, на виборах 2004 року підтримував Віктора Януковича. За це міністерство культури його звільнило, однак він поновився на посаді. У березні 2014 року він дав інтерв'ю російській газеті «Известия», яка винесла у заголовок фразу Резніковича «Приєднання Криму - це природьо». Згодом він стверджував, що його слова перекрутили та вирвали з контексту.

До слова, радіостанція Русское Радіо Україна теж змінила назву, але нової поки не оголосила.