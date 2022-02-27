Група радіостанцій TAVR Media (належить Віктору Пінчуку й Миколі Баграєву) відмовилась від «Русского радио Україна». Радіостанція з такою назвою більше не мовитиме в ефірі, повідомив у неділю, 27 лютого, офіційний сайт компанії.

«У перші ж дні після початку війни радіостанції групи TAVR Media приєднались до максимально ефективної ініціативи інформаційного марафону «Єдині новини». Ми припинили трансляцію розважального та музичного контенту і стали в один стрій з телеканалами, доєднуючи до своїх ефірів єдиний державницький інформаційний контент», – йдеться у повідомленні.

Медійники зазначили, що ще з 2014 року чудово розуміли і відчували свої репутаційні втрати, але зберегли назву «Русское радио Украина», оскільки «це був спосіб донесення до людей звичними для них каналами мовлення тієї інформації, що має проукраїнську позицію та державницьке значення». Адже в компанії мали інформацію, що радіостанцію слухають у південних і східних областях, а також на окупованих територіях.

«Сьогодні мости спалені. Після завершення марафону в ефірі звучатиме нова радіостанція», – повідомила радіогрупа TAVR Media, однак яку назву матиме ця радіостанція у повідомленні не вказано. Сайт радіостанції закритий.

Як нагадує «Детектор медіа», у травні 2014 року офіс «Русского радио» в Києві намагались підпалити коктейлями Молотова. Після цього українська радіостанція почала публічно підтримувати українських військових, а російське «Русское радио» розірвало з нею угоду про франшизу. «Русское радио Україна» відмежувалося від російської радіостанції та засудило її концерти на окупованих територіях, а також вилучало зі своїх плейлистів пісні російських виконавців, які підтримали окупацію Криму.

«Русское радио» мовило в Україні з 2001 року.