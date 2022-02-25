Цього року конкурс «Євробачення» має відбутися в Турині у травні

Європейський мовний союз (ЄМС) заявив, що Росія не зможе брати участі у міжнародному музичному конкурсі «Євробачення – 2022». Офіційну заяву оприлюднили на офіційному сайті «Євробачення» увечері 25 лютого.

Таке рішення Європейський мовний союз пояснив вторгненням Росії в Україну.

«Рішення відображає стурбованість тим, що у світлі безпрецедентної кризи в Україні включення російської заявки до цьогорічного конкурсу призведе до погіршення репутації конкурсу. Ми продовжуємо захищати цінності культурного змагання, яке сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об’єднує публіку, відзначає різноманітність через музику та об’єднує Європу на одній сцені», – йдеться в заяві.

Як повідомило «Суспільне», Росію відсторонили від участі в конкурсі після звернення України. Крім цього, мовник просив припинити членство російських ЗМІ, зокрема, «Першого каналу» та Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК), у європейській спільноті суспільних мовників.

«У зверненні зазначається, що від початку агресії Росії проти України у 2014 році й донині мовники-члени ЄМС від Російської Федерації – "Перший канал" та ВДТРК – є рупором влади Кремля та ключовим інструментом політичної пропаганди, що фінансується з державного бюджету РФ», – повідомляє «Суспільне».

Зазначимо, що щорічний пісенний конкурс «Євробачення» у 2022 році має відбутися в травні у Турині. Україну на конкурсі має представляти гурт Kalush Orchestra із піснею Stefania.