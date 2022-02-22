Гурт Kalush Orchestra поїде на «Євробачення-2022» замість Аліни Паш

Гурт Kalush Orchestra погодився представити Україну на «Євробаченні-2022», який пройде в італійському Турині. На конкурс гурт поїде із композицією «Stefania».

«Нарешті це сталося, ми разом із Суспільним вирішили усі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху!», – зазначив гурт у Instagram 22 лютого.

Організаційний комітет нацвідбору звернувся до гурту Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на «Євробаченні-2022» ще 17 лютого. Відповідне рішення ухвалили після того як переможницю відбору – Аліну Паш – дискваліфікували після скандалу із підробленою довідкою про перетин адмінмежі із Кримом.

Нагадаємо, що 12 лютого Аліна Паш стала переможницею Національного відбору на «Євробачення-2022». Друге місце посів гурт Kalush Orchestra, а третє – Wellboy. Після фіналу нацвідбору, гурт Kalush Orchestra звинуватив організаторів конкурсу у фальсифікації результатів.

Після цього виник скандал через поїздку Аліни Паш в окупований Крим у 2015 році. Представники співачки опублікували довідку від ДПСУ про те, що вона у серпні 2015 року відвідувала Крим через адмінкордон у Херсонській області. Але Сергій Стерненко звинуватив співачку в підробці цієї довідки та заявив, що співачка їздила у Крим зі сторони Росії.

Спершу «Суспільне» заявило, що не має доказів порушення Аліною Паш відбору правил Нацвідбору, однак повідомило, що не підпише угоду про участь у «Євробаченні» поки завершиться перевірка законності візиту співачки в окупований Крим. 15 лютого речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що Держприкордонслужба взагалі не видавала співачці будь-якої довідки про перетин адмінмежі з окупованим Кримом. 16 лютого Аліна Паш відмовилась представляти Україну на пісенному конкурсі.