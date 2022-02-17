Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі та отримав 14 балів загалом

У четвер, 17 лютого, Організаційний комітет Нацвідбору на «Євробачення» ухвалив рішення звернутися до гурту Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на конкурсі. Про це повідомляє «Суспільне».

Оскільки переможницю відбору, – Аліну Паш, – дискваліфікували після скандалу, згідно з правилами відбору, «Суспільне» має право визначити представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів.

«Для мовника важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому "Суспільне" пропонує гурту, який посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на "Євробаченні-2022", керуючись принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів Національного відбору», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 12 лютого Аліна Паш стала переможницею Національного відбору на «Євробачення-2022». Друге місце посів гурт Kalush Orchestra, а третє – Wellboy. Після фіналу нацвідбору, гурт Kalush Orchestra звинуватив організаторів конкурсу у фальсифікації результатів.

Пісял цього виник скандал через поїздку Аліни Паш в окупований Крим у 2015 році. Представники співачки опублікували довідку від ДПСУ про те, що вона у серпні 2015 року відвідувала Крим через адмінкордон у Херсонській області. Але Сергій Стерненко звинуватив співачку в підробці цієї довідки та заявив, що співачка їздила у Крим зі сторони Росії.

Спершу «Суспільне» заявило, що не має доказів порушення Аліною Паш відбору правил Нацвідбору, однак повідомило, що не підпише угоду про участь у «Євробаченні» поки завершиться перевірка законності візиту співачки в окупований Крим. 15 лютого речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що Держприкордонслужба взагалі не видавала співачці будь-якої довідки про перетин адмінмежі з окупованим Кримом. 16 лютого Аліна Паш відмовилась представляти Україну на пісенному конкурсі.

Alina Pash – закарпатська співачка, що поєднує хіп-хоп, аренбі та етномотиви. До Нацвідбору співачка потрапила в скандал: виявилося, що після анексії Криму у 2014 році вона один раз виступала там, а також їздила в Москву. Водночас організатори Національного відбору не знайшли підстав дискваліфікувати її.