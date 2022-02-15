ДПСУ не видавала документ про в'їзд у Крим з української території, який Аліна Паш надала «Суспільному»

Державна прикордонна служба України заявила, що не видавала переможниці нацвідбору на Євробачення-2022 Аліні Паш довідку про законний перетин державного кордону до окупованого Криму через КПВВ «Чаплинка». Про це розповів ДПСУ Андрій Демченко у коментарі «Української правди» 15 лютого. Згодом цю інформацію підтвердило «Суспільне».

Демченко повідомив, що ДПСУ не знає про документ, який нібито надали прикордонники для Аліні Паш для представлення в рамках відбору на Євробачення. Зі слів речника, оприлюднений суспільним мовником документ під таким номер нікому не видавався.

Нагадаємо, що Аліна Паш стала переможницею національного відбору на «Євробачення-2022» із треком «Тіні забутих предків». Вона отримала загалом 15 балів: 8 від журі і 7 – від глядачів. Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі і 8 від глядачів), а третє – Wellboy (7 і 6 балів відповідно). Kalush, що посів друге місце, звинуватив організаторів нацвідбору у фальсифікації результатів.

14 лютого блогер та активіст Сергій Стерненко звинуватив українську співачку Аліну Паш у підробці довідки Держприкордонслужби щодо її поїздки у окупований Крим, яку вона надала «Суспільному». Він закликав ДПСУ ще раз перевірити поїздку співачку, Аліну Паш – виступити із заявою про фальсифікацію довідки, а суспільний мовник – скасувати результати добору на Євробачення.

Пізніше «Суспільне» звернулося до ДПСУ для перевірки довідки. Представники «Суспільного» наголосили, що не підписуватимуть угоду щодо участі в «Євробаченні» з Аліною Паш до завершення перевірки та з’ясування фактів.