Аліну Паш звинувачують у порушенні українського законодавства

Cуспільне наразі не підпише угоду з переможницею нацвідбору на конкурс «Євробачення» Аліною Паш. Мовник заявив, що має спочатку перевірити інформацію про підробку співачкою довідки про перетин адмінкордону з Кримом.

«Суспільний мовник звертається до ДПСУ та просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби. Суспільне не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення» з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів», – йдеться на сайті Суспільного.

Нагадаємо, блогер та активіст Сергій Стерненко звинуватив співачку в тому, що вона підробила довідку Держприкордонслужби щодо своєї поїздки в окупований Крим.

Напередодні представники співачки опублікували довідку від ДПСУ про те, що вона у серпні 2015 року відвідувала окупований Крим через адмінкордон у Херсонській області. За словами Стерненка, він має «дуже серйозні та обґрунтовані підстави стверджувати», що довідка, оприлюднена командою Аліни Паш є підробленою.

За даними Стерненка, Аліна Паш 11 серпня 2015 року рейсом Київ-Москва покинула територію України. Повернулась вона назад авіарейсом Домодєдово-Київ 14 серпня 2015 року. В окупованому Криму вона перебувала 12 серпня 2015 року. Відповідно, співачка могла потрапила у окупований Крим з території Росії, порушивши правила перетину державного кордону України.

Суспільне уже зверталося до Державної прикордонної служби України, однак отримало відмову у наданні інформації про перетин кордону Аліною Паш, оскільки ці дані є конфіденційними.

Нагадаємо також, 12 лютого у фіналі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2022» перемогла співачка Alina Pash (Аліна Паш) з піснею «Тіні забутих предків». Вона отримала від глядачів 7 балів і від журі 8 балів. Гурт Kalush, що посів друге місце, звинуватив організаторів нацвідбору у фальсифікації результатів.