Ввечері, 12 лютого, стало відомо, що Україну на «Євробаченні» представлятиме Alina Pash.

Звичайно, ніколи переможець не подобався геть усім, завжди знаходились ті, хто вважав його негідним представляти країну на конкурсі. Проте саме цього року у хейтерів є більше підстави для обурення, ніж завжди. Насамперед через зміну правил. Суспільне проводило відбір самостійно, без телеканалу «СТБ». Було скасовано два півфінали, які проводились з 2016 року. Керівництво телеканалу самотужки обрало вісім фіналістів.

Очевидно, що переможець завжди лише один, але цього року вибір аудиторії скоротився вдвічі. Крім того, для багатьох виконавців саме відбір на «Євробачення» ставав чудовим трампліном до популярності. Згадаємо хоча б кілька імен: Khayat, Krutь, «ЦеШо», Yuko, Brunettes Shoot Blondes, «Сальто назад» та інші. Тепер таку можливість отримали вдвічі менше учасників.

Ми вирішили подивитись, послухати та поміркувати, хто б міг увійти в інший півфінал та позмагатись за право представляти Україну в Італії. Для того, аби обрати альтернативну вісімку довелось провести ціле розслідування. Річ у тім, що на сайті «Суспільного» вказано, що було подано 284 заявки, проте імен немає.

З різних джерел ZAXID.NET відомо, що заявки подавали такі перевірені, гарантовано якісні виконавці як львів'янин Павло Табаков, «українська Адель» з Рівного Юлія Тимочко, Katya Chilly та багато інших. На жаль, вони обіцяють оприлюднити ті пісні, які запропонували на «Євробачення» пізніше. Послухаємо, розповімо, зараз важко щось казати.

Проте Katya Chilly обурилась у своєму Facebook, що не пройшла навіть у лонг-лист. За словами співачки, в лонг-листі опинилися артисти, в яких навіть не було конкурсної пісні. Свою ж пісню співачка обіцяє оприлюднити згодом.

Її підтримала співачка Eria. Вона взагалі звинуватила організаторів у корупції, заявивши, що коли «немає грошей – немає місця у відборі». Про це співачка написала у коментарях на Facebook-сторінці Wiwibloggs.

Eria (справжнє ім'я Ірина Бояркіна) свого часу стала фіналісткою шоу «Х-Фактор», а також брала участь у шоу «Голос країни» у 2021 році. Вона є солісткою шоу Rock Opera Mozart та фронтвумен гурту Mysterya. Для відбору співачка підготувала пісню «Мавка». Слухаємо.

Цим скандали цьогорічного відбору не обмежились (здається, ще жоден відбір без них не обходився). В останній момент, уже після оголошення фіналістів, Laud з піснею Head Under Water дискваліфікували. Його місце зайняв Barleben з композицією Hear My Words.

«Було виявлено, що заявлена Laud для участі пісня, Head Under Water, була оприлюднена в 2018 році, що прямо порушує правила», – заявили в оргкомітеті.

«З 2018 року пісня пройшла значну переробку, в неї з’явились нова форма, аранжування. Єдиний офіційний реліз пісні відбувся у грудні 2021 року у моєму другому сольному альбомі Dual. Перша версія Head Under Water має 340 переглядів за 3 роки, це, по суті, домашнє відео. Робота над піснею велася кілька років. Мені хотілося гідно представити Україну на конкурсі, й зовсім не хочеться бути учасником скандалу. Наша команда приймає рішення оргкомітету», – написав музикант у своєму Instagram.

Як би там не було, вона виглядає цікавішою, ніж та, на яку її замінили.

До лонг-листа увійшла співачка Лаура Марті з піснею «Незалежна». Потужний вокал відомої джазової співачки поєднався з енергійною музикою.

«Я хотіла написати ритмічну, сучасну пісню з елементами етніки, сповнену потужної сили і глибоких сенсів, де кожен побачить себе», – заявляє співачка. Вважаємо, що в неї вийшло. А ви?

Український інді-рок гурт hurtom також планував позмагатись за перемогу. Про це, посилаючись на власні джерела, повідомив сайт Muzvar.

На відбірковий тур гурт відправив однойменний лід-сингл свого нещодавнього ЕР «Собор». Історія hurtom почалась з донецького співака і музиканта Юри Самовілова. Він писав власні пісні під акустичну гітару, а в 2020 році взяв участь у шоу «Голос Країни» та став суперфіналістом десятого сезону. Цікавий трек, що нагадує один дуже відомий світовий хіт (в хорошоме сенсі слова).

Потрапив до лонг-листа, але не пройшов далі київський співак IDXO. Це – проект ДаниїлаМіліковського. Він народився у Донецьку, але у 2014 році перебрався до Києва. У 2018 Даниїл створив гурт Codane, але у 2019 вирішив змінити формат на сольний проект.

Подавала заявку на відбір львівська співачка Olvia. Пісня Fashion Killing Butterflies про те як мода «вбиває» молодих метеликів-моделей, які летять на її світло. Володарка унікального контральто буда учасницею «Голосу країни». Молодої опери Ukraine-Terra Incognita), міжнародного джаз фестивалю Jazz Bez XX.

Фіналістка лонг-листу нацвідбору співачка SOWA запропонувала трек Free love. За останній час виконавиця вже встигла випустити дуетну пісню зі співаком Melovin «Таємний знак», завершити роботу над дебютним альбомом та приготувати перший сольний концерт.

«Меседж моєї пісні Free love – про вільне кохання. Він полягає в тому, що важливо відчувати себе вільним та зробити вибір, який важливий лише тобі, а не думці суспільства», – вважає співачка.

Ще одна співачка, Софія Іванько, уже має досвід на «Євробаченні». Щоправда, на дитячому, де представляла Україну у 2019. «Дорослий» відбір вона не пройшла. Співачка презентувала трек Casino. Ця пісня випущена під ім’ям Sophy Ivy.

І бонусом розповімо про співака, що штурмував відразу два нацвідбори. Art Demur (Артем Мурач) подав заявку одразу у двох країнах: Україні та Сан-Маріно. Наразі співак пройшов перший етап відбору у найменшій європейській державі (фінал відбудеться 19 лютого), а от в Україні його спіткала невдача.

Цікаво, що у фіналі Євробачення-2017 року, який проходив у Києві, співак виступав у складі команди Австрії.