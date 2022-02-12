Alina Pash набрала у сумі 15 балів

У суботу, 12 лютого, відбувся національний відбір на пісенний конкурс «Євробачення». Право представляти Україну в італійському Турині виборола Alina Pash із піснею «Тіні забутих предків».

Результати залежали на 50% від голосів глядачів та на 50% від рішення журі. Тож Alina Pash отримала від журі 8 балів, тобто посіла перше місце. Глядачі віддали їй друге місце та 7 балів. По сумі вона набрала 15 балів, що стало найкращим результатом.

Нагадаємо, до складу журі увійшли Тіна Кароль, Джамала та представник Суспільного, режисер Ярослав Лодигін.

У гурту Cloudless, які відкривали відбір, під час виступу зникла фонограма, тож їм довелось повторити свій виступ ще раз. Крім того виникли проблеми із фінальним підрахунком голосів: ведучі плутали бали, а таблиця з оцінками безслідно зникла з екрану. Проте відбір завершено, а переможницю визначено.

Нагадаємо, у фіналі змагалися 8 учасників: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Roxolana, Kalush Orchestra, Wellboy, Alina Pash.

Відмінністю конкурсу цього року стала відсутність півфіналу, тобто глядачі побачили вдвічі менше претендентів, ніж завжди.

Кількість балів усіх фіналістів

Оцінки журі

Cloudless – 1

Michael Soul – 2

Roxolana – 3

Barleben – 4

Our Atlantic – 5

Kalush Orchestra – 6

Wellboy – 7

Alina Pash – 8

Оцінки глядачів​

Michael Soul – 1

Our Atlantic – 2

Barleben – 3

Cloudless – 4

Roxolana – 5

Wellboy – 6

Alina Pash – 7

Kalush Orchestra – 8

​Загальний бал

Michael Soul – 3

Cloudless – 5

Our Atlantic – 7

Barleben – 7

Roxolana – 8

Wellboy – 13

Kalush Orchestra – 14

Alina Pash – 15

Нагадаємо, цього року конкурс пройде з 10 до 14 травня в італійському Турині.