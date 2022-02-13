Гурт Kalush Orchestra обіцяє позиватися до «Суспільного»

Учасники відомого реп-гурту Kalush Orchestra звинуватили організаторів національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення» у фальсифікації результатів. На думку музикантів, вони перемогли з великим відривом, хоча переможницею відбору журі оголосило співачку Alina Pash.

За підсумками оцінок журі та глядацького голосування, перемогу отримала співачка Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків» (вона отримала 8 балів від журі та 7 балів від глядачів). Гурт Kalush Orchestra з піснею «Стефанія» посів друге місце, отримавши усього на один бал менше (6 від журі та 8 від глядачів). Після оголошення результатів учасники Kalush заявили про фальсифікації та про свої наміри оскаржувати результати конкурсу.

Варто зауважити, що під час оголошення підсумків глядацького голосування ведучі плутались, оголошуючи бали та кілька разів змінювали оцінки. Електронна таблиця, де мали відображатись оцінки, просто щезла.

Музиканти Kalush Orchestra після завершення конкурсу за лаштунками вимагали, щоб організатори продемонструвати протокол з оголошенням результатів, оскільки на їх думку підсумки голосування фальсифікували.

Представниця аудиторської компанії PWC в Україні Олена Волкова запевнила, що результати правильні.

Нагадаємо, що за правилами результати нацвідбору залежать від голосів глядачів (50%) та журі (50%). У випадку, якщо виконавці набрали однакову кількість балів, перемагає той, кому вищу оцінку поставили глядачі.

«Коли ми хотіли перевірити результати протоколу перед нами закрили двері. І купа охорони тримала двері. Після того, як двері відкрили, усі порозбігалися. Все, що ми могли зробити – це силою їх тримати. Ми хочемо справедливості, покажіть тільки нам цю карточку і все. Мені здається, дуже дивна позиція. Якби там було б усе добре, то не було б таких дій», – цитує «Суспільне» лідера гурту Олега Псюка.

Він наголосив, що впевнений в тому, що Kalush виграв з величезним відривом. Член журі нацвідбору та член правління «Суспільного», режисер Ярослав Лодигін пообіцяв, що буде проведено перевірку, щоб зрозуміти як відбувався підрахунок і всі результати будуть опубліковані.

Олег Псюк пообіцяв, що гурт не лишить цю справу та, можливо, позиватиметься до «Суспільного».

Нагадаємо, Євробачення цього року відбудеться в італійському Турині з 10 до 14 травня. У конкурсі братиме участь 41 країна.