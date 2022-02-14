Скандал довкола перемоги Аліни Паш у відборі на Євробачення-2022 набирає обертів

Українська співачка Аліна Паш, яка має представляти Україну на цьогорічному «Євробаченні», підробила довідку Держприкордонслужби щодо її поїздки у окупований Крим. У цьому її звинуватив блогер та активіст Сергій Стерненко.

Напередодні представники співачки опублікували довідку від ДПСУ про те, що вона у серпні 2015 року відвідувала окупований Крим через адмінкордон у Херсонській області. За словами Стерненка, він має «дуже серйозні та обґрунтовані підстави стверджувати», що довідка, оприлюднена командою Аліни Паш є підробленою.

«З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 року Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта», – заявив Стерненко.

За даними джерел Стерненка в ДПСУ, Аліна Паш 11 серпня 2015 року рейсом Київ-Москва покинула територію України. Повернулась вона назад авіарейсом Домодєдово-Київ 14 серпня 2015 року. В окупованому Криму вона перебувала 12 серпня 2015 року. Відповідно, співачка могла потрапила у окупований Крим з території Росії, порушивши правила перетину державного кордону України.

Стерненко закликав Державну прикордонну службу України ще раз перевірити поїздку співачку, Аліну Паш – виступити із заявою про фальсифікацію довідки, а Суспільне – скасувати результати добору на Євробачення.

Пізніше «Суспільне» звернулося до ДПСУ для перевірки довідки. Представники «Суспільного» наголосили, що не підписуватимуть угоду щодо участі в «Євробаченні» з Аліною Паш до завершення перевірки та з’ясування фактів.

Нагадаємо, що Аліна Паш стала переможницею національного відбору на «Євробачення-2022» із треком «Тіні забутих предків». Вона отримала загалом 15 балів: 8 від журі і 7 – від глядачів. Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі і 8 від глядачів), а третє – Wellboy (7 і 6 балів відповідно).

Одразу після цього, учасники гурту Kalush Orchestra, які посіли друге місце, заявили про фальсифікації, передає «Суспільне». Гурт каже, що «думатиме про суд», і вимагає в організаторів нацвідбору показати результати глядацького голосування.

Alina Pash – закарпатська співачка, що поєднує хіп-хоп, аренбі та етномотиви. До нацвідбору співачка потрапила в скандал: виявилося, що після анексії Криму у 2014 році вона одного разу виступала там, а також їздила в Москву. Водночас організатори національного відбору не знайшли підстав дискваліфікувати фіналістку .Сама виконавиця каже, що нічого не порушувала і керувалася «лише патріотичними мотивами».