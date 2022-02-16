Перемога Аліни Паш у Національному відборі викликала скандал із фальсифікаією голосів. Пізніше її звинуватили у підробці документів про перетин кордону з Кримом

Співачка Аліна Паш відмовилась представляти Україну на пісенному конкурсі «Євробачення». Раніше її звинуватили у підробці довідки про поїздку в окупований Крим зі сторони Росії.

Про відмову представляти Україну на «Євробаченні» Аліна Паш повідомила на своїй сторінці в Instagram у середу, 16 лютого. За її словами, всі необхідні документи для зняття своєї кандидатури з конкурсу вона передала «Суспільному».

«Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв’яжемося із "Суспільним" та підпишемо всі необхідні документи», – написала Аліна Паш на своїй сторінці в Instagram.

Організатор Нацвідбору «Суспільне» наразі не оприлюднило свою позицію щодо заяви Аліни Паш, тому поки що не відомо, чи Україна замінить свого учасника на пісенному конкурсі чи відмовиться від участі взагалі.

Скандал із представницею від України на «Євробаченні» виник через її поїздку в окупований Крим у 2015 році. Напередодні представники співачки опублікували довідку від ДПСУ про те, що вона у серпні 2015 року відвідувала Крим через адмінкордон у Херсонській області. Однак блогер та активіст Сергій Стерненко звинуватив співачку в підробці цієї довідки та заявив, що співачка їздила у Крим зі сторони Росії.

За даними Стерненка, Аліна Паш 11 серпня 2015 року покинула територію України рейсом Київ – Москва. Повернулась вона назад авіарейсом Домодєдово – Київ 14 серпня 2015 року. В окупованому Криму вона перебувала 12 серпня 2015 року. Відповідно, співачка могла потрапила у окупований Крим з території Росії, порушивши правила перетину державного кордону України.

Пізніше «Суспільне» заявило, що не має доказів порушення Аліною Паш відбору правил Нацвідбору, однак мовник звернувся до ДПСУ щодо перетину нею кордону у 2015 році. Також «Суспільне» повідомило, що не підпише угоду про участь у «Євробаченні» поки завершиться перевірка законності візиту співачки в окупований Крим.

15 лютого речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що Держприкордонслужба взагалі не видавала співачці будь-якої довідки про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.

Alina Pash – закарпатська співачка, що поєднує хіп-хоп, аренбі та етномотиви. До Нацвідбору співачка потрапила в скандал: виявилося, що після анексії Криму у 2014 році вона один раз виступала там, а також їздила в Москву. Водночас організатори Національного відбору не знайшли підстав дискваліфікувати її.

Нагадаємо, що 12 лютого Аліна Паш стала переможницею Національного відбору на «Євробачення-2022» із треком «Тіні забутих предків». Друге місце посів гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania, а третє – Wellboy із треком «Нозі босі». Після фіналу нацвідбору, гурт Kalush Orchestra звинуватив організаторів конкурсу у фальсифікації результатів.