Гурт Kalush Orchestra став переможцем «Євробачення-2022», отримавши 631 бал. Професійні журі дали українським музикантам 192 бали (Польша, Молдова, Латвія, Румунія та Литва дали Україні по 12 максимальних балів), а голосування глядачів принесло їм 439 балів. Нагадаємо, букмекери віддавали Kalush Orchestra перше місце із ймовірністю 42%.

Усупереч правил під час виступу гурт закликав: «Save Mariupol, save Azovstal now!».

Раніше Kalush Orchestra заявив, що у випадку перемоги вони виставлять приз на аукціон, а отримані кошти будуть перераховані на підтримку ЗСУ.

Від музикантів, звісно, чекали гострих політичних заяв. За правилами Євробачення вони мали би призвели до дискваліфікації та штрафів. Тим не менше Kalush Orchestra зі сцени закликали врятивати Маріуполь та захисників з Азовсталі. Закликали підтримати Україну і представники кількох інших країн.

Утім нікого не дискваліфікували, оскільки організатори оголосили, що заклики мали не політичний, а гуманітарний характер.

Традиційно Євробачення в Україні стає майданчиком для суперечок. Цього разу до них призвів автентичний одяг хлопців. Над костюмами хлопців працювали стилісти Уляна Редькіна та Назар Дідик, а також львівська етнографиня Роксоляна Шимчук та художниця по костюмах Ольга Карпів, повідомляє «Суспільне».

Кептар для Олега Псюка та сердак для Тимофія Музичука взяли з колекції Роксоляни Шимчук. Вона розповіла «Суспільному», що музиканти обіцяли обережно поводитись з автентичним одягом та повернути його непошкодженим.

«Багато людей сьогодні сумують за матерями або сприймають як “Україна — моя мати”», – вважає Олег Псюк

Експертка з етнографії Катерина Дудка назвала використання старовинного одягу на сцені «нищенням спадщини». За її словами, для виступу мали б зробити копії автентичного вбрання, а не брати оригінал. Роксоляна Шимчук пояснила, що оригінали взяли через нестачу часу для виготовлення копій.

Музиканти вважають, що їх пісня сприятиме популяризації української культури

Пізніше до критики долучився Остап Українець. Тим не менше образи вийшли яскравими та небанальними.

Нагадаємо, Євробачення заборонило Росії брати участь у конкурсі та у голосуванні.

Нагадаємо також, що Україна перемогла у пісенному конкурсі третій раз. У 2004 році перемогу країні принесла Руслана з «Дикими танцями». У 2016 – Джамала з піснею «1944».

Фото «Суспільного»