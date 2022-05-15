Поїзд №43, сполученням Київ — Івано-Франківськ упродовж 2022 року в розкладі називатиметься «Стефанія Експресом». На вокзалах у Києві, Калуші та Франківську на час прибуття поїзда звучатиме пісня «Стефанія» гурту Kalush Orchestra. В Укрзалізниці зазначають, що це буде перший у світі поїзд, названий на честь мами.

Про рішення дати ім'я поїзду 43 Київ — Івано-Франківськ «Стефанія Експрес» у неділю, 15 травня, повідомив керівник АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«Поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ в розкладі цього року офіційно стане «Стефанія Експресом«. Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей поїзд піснею «Стефанія». До речі, це буде перший у світі поїзд, названий в честь мами», — зазначив Олександр Камишін у Telegram.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra вночі на неділю, 15 травня, став переможцем «Євробачення-2022», отримавши 631 бал. Всупереч правилам під час виступу гурт закликав: «Help Mariupol, help Azovstal right now!».

Раніше Kalush Orchestra заявив, що у випадку перемоги вони виставлять приз на аукціон, а отримані кошти будуть перераховані на підтримку ЗСУ.