Зображення ще мають погодити з «Євробаченням»

«Укрпошта» випустить марку з переможцем «Євробачення» – гуртом Kalush Orchestra. Про це у неділю, 15 травня, повідомив Ігор Смілянський, директор «Укрпошти» .

«Укрпошта випускає марки, згідно з рішенням Художньої Ради. Але, я думаю, в мене буде достатньо аргументів як у голови Ради погодити та пришвидшити випуск марки, присвячений нашим переможцям. Так як ми це зробили з Русланою та Джамалою», – написав Ігор Смілянський.

Фото зі сторінки Ігоря Смілянського у Facebook

За його словами, дизайн марки повинні погодити з «Євробаченням». Також він оприлюднив макет одного із пропонованих варіантів зображення.

Також він нагадав, що в додатку Дія, на сторінці «Укрпошти» у Facebook та у Telegram-каналі триває голосування щодо наступної марки України. Марка зі зображенням Kalush Orchestra буде випущена поза конкурсом.