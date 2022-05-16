Цьогорічне «Євробачення» для України мало особливе значення – це був шанс ще раз заявити на весь світ про жахливу війну. І цим шансом скористався соліст Kalush Orchestra Олег Псюк, який вигукнув зі сцени «Save Mariupol! Save Azovstal! Right now!», хоч ризикував дискваліфікацією. Справа в тому, що правила «Євробачення» забороняють будь-яку політичну агітацію, проте учасники з інших країн теж всіляко підтримували Україну, використовуючи жовто-блакитну символіку.

Україна здобула переконливу перемогу завдяки підтримці глядачів, які відправили за Kalush Orchestra рекордні 439 балів. Професійні журі, які оцінювали вокал та виступ конкурсантів, теж доволі високо оцінили Україну – у 192 бали. Найвищі 12 балів українці отримали від журі Польщі, Литви, Латвії, Румунії та Молдови. Натомість від українського журі високих балів не отримала жодна з цих країн. Найвищу оцінку від журі України отримав Сем Райдер з Великої Британії – його виступ доволі високо оцінили і журі з інших країн.

Одразу після завершення «Євробачення» українські соцмережі просто вибухнули обуренням щодо низької оцінки українським журі поляка Крістіана Охмана – представника країни, яка найбільше допомагає українцям в умовах війни. «Пробачте нам, поляки, за українське конкурсне журі!», – Facebook і Twitter у неділю, 15 травня, розірвав флешмоб вибачень. Негативно про результати голосування відгукнувся і міністр культури України Олександр Ткаченко.

Ситуація виникла справді неприємна. Пересічні українці своїми смс-голосуваннями дали Польщі найвищі 12 балів, виразно висловивши вдячність польському народу. Натомість члени українського журі заявили, що оцінювали саме вокал конкурсантів і пояснили, чому вийшло так, що Польща отримала 0 балів від України.

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Після скандалу та хвилі хейту у соцмережах щодо голосування члени журі публічно пояснили, як проходило голосування і чому Польща не отримала високих балів від України. Голова журі Вадим Лисиця наголосив, що усі члени журі голосували таємно поставили конкурсантах ті оцінки, на які вони заслуговували.

«Весь процес голосування проходив під пильним наглядом юриста, всі члени журі заздалегідь ознайомилися з правилами голосування. Жодних можливостей впливати на рішення одне одного не мав ні один член журі, а тим більш головуючий. Тому Польща та інші країни отримали ті самі оцінки, що заслужили на думку кожного з суддів. Платню за це ніхто не отримував. Ніяких преференцій та інших заохочуваннь ніхто не мав. Хто бажає наступного разу бути суддею — звертайтесь до Суспільного мовника. Як голова журі — я точно готовий нести відповідальність за демократичний вибір, зроблений цього року», – написав Вадим Лисиця у Facebook.

Члени журі від України Вадим Лисиця, Андрій Капраль, Ірина Федишин, Андрій Яцків, Лук'ян Галкін

Художній керівник Академічного інструментального ансамблю «Високий Замок» Львівської національної філармонії Андрій Яцків пояснив, що насправді українське журі поставило Польщу на 11 місце сред 24-х учасників, але це не дало жодних балів країні, бо в ефірі «Євробачення» оголошують лише 10 перших місць. На офіційному сайті «Євробачення» опублікована таблиця із результатами голосування як глядачів, так і членів журі. У цій таблиці також видно, що українське журі справді поставило виконавця з Польщі на 11 місце.

«Коли ми проставили рейтинг – від 1-го до 24-го номера, польський виконавець не потрапив до першої десятки. Він у нас йде 11-м номером у рейтингу «24». Тобто ми йому віддали майже 50 відсотків голосів. Ми не розпоряджалися балами, і коли нам закидають, що ми Польщі дали «0» балів, – це неправильно. Ми ставили виконавців у рейтинговому порядку. У мене він розділив з німцем 10-11 місця. І оскільки оголошують лише десять оцінок – це є десятка найкращих з 24 країн. Тобто поляк посів у нашому рейтингу лише 11 місце з 24-х. Він не йшов на перемогу, хоча у нього хороший вокал», – пояснив голосування журі Андрій Яцків.

Результати голосування України за країни-конкурсантів

Соліст «Піккардійської терції» Андрій Капраль наголосив, що ні він, ні інші члени журі не мали на меті образити виконавця з Польщі, так і конкурсантів з інших країн.

«Я професійний музикант, тому мене і запросили оцінювати цей конкурс, а не роботу Верховної Ради. Йдучи на голосування, я усвідомлював, що може статись і така ситуація, бо оцінювання виконавців не обговорюється членами журі. Такі жорсткі правила! Мені соромно, бо я не політик, мені болить, бо я людина! Важко обирати, коли тих, хто простягнув тобі руку помочі, багато!!! Польща, Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія! У мене теж є свідомість, патріотизм і серце! Ви пишете про підкуп – забудьте! Мій вибір став моїм судилищем, хоча я дав Польщі 7-ме місце з 24-ох!», – написав у Facebook Андрій Капраль.

Львівська співачка Ірина Федишин спочатку сказала, що поставила Польщі 10 балів, але пильні читачі повідомили членкині журі, що насправді вона поставила Польщу на 10 місце, а не дала їй стільки балів. Згодом і сама Федишин це підтвердила, заявивши, що ситуація «зашкалює несправедливістю до Польщі».

«У моєму рейтингу я обрала переможця – це Великобританія, Польща отримала 10. Як обробляються бали, я не знаю. Після такого скандалу і такого політичного напруження: виникає питання "чи взагалі доречне журі від України, і як у такий час можна зберегти хоча б якусь об’єктивність, віддаючи свої голоси за ту чи іншу країну?" Нам допомагає не тільки Польща, але й увесь світ. Визнаю, що я не настільки обізнана у політиці, щоб підтримувати чи засуджувати ту чи іншу країну», – заявила Ірина Федишин.

Поки члени журі оцінювали вокальні дані та виступи конкурсантів, українські глядачі за допомогою смс-голосування висловили Польщі максимальну підтримку і дали Крістіану Охману 12 балів. Зрештою, і пересічні поляки віддали Україні 12 балів за виступ на «Євробаченні». 12 балів Україна отримала і від професійного польського журі.

Як відреагували на скандал поляки?

Польська аудиторія «Євробачення» подякувала українським глядачам за високу оцінку виступу свого виконавця. Водночас, за інформацією Polsatnews, певна частина польських користувачів соцмереж теж, як і українці, обурились голосуванням журі: «Багато людей сподівалися, що [українці] цілком символічно "подякують" за неоціненну допомогу, яку поляки надають біженцям. Однак цього не сталося. У Twitter з’явилося багато розчарованих коментарів фанатів».

Водночас інша частина користувачів з Польщі вважають, що журі має оцінювати виступи по суті. «Якщо українське журі вирішило, що Польща не має права на бали, вболівальники змагань мають прийняти це», – наголошує Polsatnews.