Члени журі від України, які здивували українців своїм вибором фаворитів на «Євробаченні»

Міністр культури України Олександр Ткаченко відреагував на скандал довкола голосування конкурсного журі від України на «Євробаченні-2022». Ткаченко заявив, що «поставити Польщі та Литві 0 балів – це дуже соромно».

За словами Олександра Ткаченка, оцінка, яку поставили члени журі від України, ніяк не впливає на ставлення українців до поляків і литовців.

«Хочу звернутись до наших найближчих друзів у Європі - Польщі та Литви і висловити свою особисту позицію щодо оцінки, яку журі від України надали Польщі та Литві. Ця оцінка в жодному разі не відображає наше реальне відношення до вас, до наших найближчих друзів у Європі. Так, британці були круті та стали другими. Але поставити полякам та литовцям 0 це дуже соромно. Народ України вам поставив 12!», – написав Олександр Ткаченко у Facebook.

Він подякував Польщі і Литві, які поставили на Україні найвищі бали, за підтримку. «Ваша підтримка України є неоціненною. Наша вдячність та прихильність до вас є такою ж», – написав Ткаченко.

Нагадаємо, під час голосування на «Євробаченні» українське журі поставило Польщі та Литві 0 балів, при цьому глядачі з України віддали конкурсантам з цих країн найвищі оцінки – 12 і 10 балів.

Головою конкурсного журі в Україні був продюсер Вадим Лисиця. Також у склад журі увійшли соліст вокальної формації «Піккардійська терція» Андрій Капраль, львівська співачка Ірина Федишин, художній керівник Академічного інструментального ансамблю «Високий Замок» Львівської національної філармонії Андрій Яцків, виконавчий продюсер телеканалу UA:Культура Лук'ян Галкін.

Після оголошення результатів голосування українці у соцмережах обурились, що ніхто з членів журі від України не оцінив виступу конкурсантів від Польщі Крістіана Охмана та Моніки Лю з Литви. Українці, які голосували за допомогою смс, дали цим виконавцям найвищі 12 балів.

Після скандалу з голосуванням одна з членів журі Ірина Федишин опублікувала допис у Facebook, де написала, що особисто поставила Польщі 10 балів і не знає, чому в результаті поляк отримав 0 балів.

Однак співачку одразу ж звинуватили в маніпуляціях, мовляв, члени журі не ставили бали конкурсантам, а вписували у спеціальну таблицю місце, яке, на їхню думку, заслуговує той чи інший виконавець. Таким чином Ірина Федишин могла насправді поставити конкурсанта з Польщі на 10-те місце.

Користувачі соцмереж обурились результатами голосування конкурсного журі від України

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra став переможцем «Євробачення-2022», отримавши 631 бал. Професійні журі дали українським музикантам 192 бали (Польша, Молдова, Латвія, Румунія та Литва дали Україні по 12 максимальних балів), а голосування глядачів принесло їм 439 балів.

Скандал з голосуванням українського журі – не єдиний, який виник після цьогорічного «Євробачення». Грузія та Азербайджан заявили про помилки з балами для України. Вони заявляють, що віддали Україні по 12 балів, а в ефірі вказали від цих країн лише по 6 балів.