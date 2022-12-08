Журналісти Politico кажуть, що Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною – в це мало хто вірив до вторгнення Росії

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією видання Politico.

«Лише погляньте, як європейські лідери, які перемагають на виборах, біжать до Києва, щоб сфотографуватися з урочистим 44-річним чоловіком у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Стояти поруч з ним – ось як політики прагнуть, щоб їх бачили. Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною – в це мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його комунікативні навички були ключовими. Його риторика чітко вказує на зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо Берліна й Парижа – в те, що Москва може бути партнером», – йдеться в публікації Politico.

До рейтингу найвпливовіших людей Європи, який очолив Зеленський, видання включило 28 осіб: 18 чоловіків та 10 жінок. Рівно половину місць у списку Politico займають політики, решту 14 – дипломати, економісти, освітяни і кліматологи.

Видання склало список на основі експертних знань та уявлень своїх журналістів, а також впливових людей, з якими вони спілкуються. Учасників рейтингу поділили на три категорії: виконавці, мрійники та руйнівники, кожна з яких представляє окремий тип влади.

До мрійників журналісти віднесли, зокрема, президента Росії, воєнного злочинця Владіміра Путіна, який мріяв про швидке захоплення України, але зазнав невдачі, а до руйнівників потрапив міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров.