Президент України отримав Премію Вінстона Черчилля за лідерство

У вівторок, 26 липня, президент України Володимир Зеленський був удостоєний премії видатного британського діяча Вінстона Черчилля за лідерство.

«Прем'єр-міністр Борис Джонсон відзначив президента Володимира Зеленського нагородою сера Вінстона Черчілля за лідерство та неймовірну мужність, непокору та гідність перед варварським вторгненням Путіна. Велика Британія завжди буде з Україною», – зазначається в Twitter прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.

Глава Української держави взяв участь у церемонії нагородження у форматі відеоконференції.

Як інформує прес-служба Офісу президента, голова Міжнародного товариства Лоуренс Геллер відзначив, що в наші дні відбуваються події та явища, яких не було з часів Вінстона Черчилля 80 років тому.

«Демократія у Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм. Як і Вінстон Черчилль, Президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя», – сказав Лоуренс Геллер.

За його словами, відданість Зеленського основоположним принципам демократії й твердість у захисті своєї країни допомагає Європі зрозуміти себе, а «його відстоювання демократії надихає всіх нас».

Своєю чергою прем’єр-міністр Борис Джонсон зауважив, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Зеленський довів своє лідерство.

«Коли росіяни почали наступати на Київ, ви знали, що будете їхньою ціллю. Ви могли залишити Київ, оскільки виживання Української держави тоді залежало від виживання її Президента. Але ви обрали залишитися в Києві, з українським народом, так само як Черчилль залишився в Лондоні в 1940 році. І ви сказали тоді: «Мені потрібна зброя», – нагадав голова британського уряду.

За його словами, Зеленський, як свого часу Вінстон Черчилль, долає надскладні випробування й надихає своїм лідерством.

«Український народ – це лев, а ви маєте бути його голосом. Голосом проти тиранії, добра проти зла, світла проти темряви. І ви цей голос лева прекрасно показали, і дуже важливо, що саме ви на посаді Президента в цей кризовий для України та світу час. Натхненні вашим лідерством, ми знаємо, що Україна не лише може перемогти – вона переможе! І коли цей день настане, Україна постане як сильна незалежна держава», – цитує прес-служба Бориса Джонсона.

Сам Володимир Зеленський відреагував на відзнаку і зазначив, що це для нього «надзвичайна честь». Дякуючи за нагороду, президент України сказав, що ця премія уособлює не лише його зусилля, а й героїзм десятків тисяч українців і українок, які відзначилися в боях з російським агресором.

«Для мене надзвичайна честь отримати сьогодні премію Вінстона Черчилля за лідерство. Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся на захист свободи від тиранії, яка намагається повернути нас до найгіршого», – написав президент Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Він також висловив переконання, що українці та європейська історія завжди пам’ятатимуть тих, хто не вагаючись прийшов на допомогу українському народу та ідеї свободи загалом.